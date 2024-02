Geisy Arruda posa com lingerie transparente e cavada em novo ensaio de Carnaval

Geisy Arruda, aos 34 anos, mais uma vez deixou os seguidores babando com seu mais novo ensaio fotográfico em clima de Carnaval. A influenciadora digital e musa do conteúdo adulto presenteou seus fãs com cliques sensuais, usando uma lingerie cavada e com transparências.

Nos registros, Geisy deixou à mostra suas marcantes marquinhas de bronzeado, complementando o visual com uma máscara de Carnaval.

Este não é o primeiro ensaio da modelo com trajes provocantes em clima de folia. Recentemente, ela surpreendeu ao se fantasiar de anjo, diabinha e até de noiva. Sempre com lingeries como peças-chave de suas fantasias. "Pronta para meu bloquinho", brincou Geisy na legenda das fotos.

Os cliques compartilhados pela influenciadora são apenas uma pequena amostra do que está disponível nas plataformas de conteúdo adulto.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)