Geisy Arruda usa fantasia ousada para o Carnaval e seguidores elogiam

Geisy Arruda, 34 anos, já entrou no clima do Carnaval 2024 e compartilhou imagens com uma fantasia pra lá de sensual nesta segunda-feira (5). "Pronta para meu bloquinho", brincou a influencer e modelo, conhecida por seus cliques provocantes.

A criadora de conteúdo adulto apareceu em uma publicação nas redes sociais fantasiada de anjinha, vestindo lingerie branca de renda e uma tiara com auréola.

VEJA MAIS

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à beleza e sensualidade da influenciadora, conhecida por compartilhar conteúdos ousados em suas redes sociais.