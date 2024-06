Assessor revela diagnóstico e situação de Mamma Bruschetta; saiba qual é

Nesta terça-feira (11/06), Thiago Nielsen, assessor de Mamma Bruschetta, revelou o diagnóstico e a situação da artista, que foi internada pela terceira vez em seis meses devido a uma insuficiência respiratória.

"Ela está bem. A pneumonia é por aspiração, uma infecção pulmonar causada pela inalação de secreções da boca, de conteúdo estomacal ou de ambos", detalhou Nielsen à revista Quem.

O assessor explicou que desde a cirurgia do câncer no esôfago, realizada em 2019, Mamma tem tido refluxo, o que contribuiu para a atual pneumonia. Ele acrescentou que essa forma de pneumonia não é tão perigosa quanto a viral ou bacteriana.

Em 2019, durante a preparação para a cirurgia bariátrica, Mamma Bruschetta teve um tumor descoberto no esôfago. "Primeiro, ela colocou um balão para diminuir o estômago e poder fazer o procedimento em seguida. Durante os exames preparatórios, incluindo a endoscopia, foi descoberto um câncer no esôfago", explicou Nielsen, acrescentando que ainda não há previsão de alta.

O tumor, que tinha apenas 15 mm, foi tratado com sucesso por meio de radioterapia, quimioterapia e cirurgia. No entanto, a localização do tumor, na junção do esôfago com o estômago, resultou em refluxo, contribuindo para a pneumonia atual.

Em janeiro, Mamma foi internada na UTI do mesmo hospital devido à tosse e falta de ar. Dias após receber alta, ela retornou ao hospital no início de fevereiro com os mesmos sintomas.