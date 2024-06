Perna de policial fica 'pendurada' após ser atropelado por idosa; veja

Na noite do último domingo (16), um policial ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma idosa, enquanto perseguia um suspeito de moto na Vila Medeiros, Zona Norte de São Paulo. O policial, identificado como soldado Da Silva, do 5º Batalhão, foi socorrido e levado para o Hospital das Clínicas, onde permanece internado em estado grave.

VEJA MAIS

De acordo com o relato de outros policiais que estavam na hora da ocorrência, a perna do soldado teria ficado ‘pendurada’ e ‘jorrando sangue’. Ainda no local do acidente, eles colocaram um torniquete para tentar estancar o sangramento.

No vídeo que foi registrado por câmeras de segurança do local, é possível ver o momento exato em que o policial, na motocicleta, persegue o suspeito em alta velocidade, e de repente o carro, que está no cruzamento, acelera e atinge a lateral do veículo, fazendo com que o homem seja lançado para a frente.

A colisão fez com que o PM fosse arremessado para a beira da calçada, onde se chocou com outras duas pessoas, que tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Vereador José Storopolli.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)