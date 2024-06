Servidora da Sefa morre carbonizada após colisão entre carro de passeio e carreta, na BR-010

A servidora da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), Maria Elizabeth Lobato Simões, de 69 anos, morreu carbonizada em um trágico acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta, no km 180 da BR-010, no município de Ipixuna do Pará, sudeste do Pará. O acidente foi registrado na tarde de domingo (16/06). A vítima, que estava no veículo menor, teria ficado presa após a colisão e o automóvel explodiu.

Maria Elizabeth seria moradora de Belém e seguia para o local de trabalho, o posto da Sefa, localizado na divisa de Itinga do Pará com Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado como colisão. O carro onde a servidora estava teria atingido frontalmente a carreta carregada de soja. Devido ao impacto, o carro de Maria Elizabeth pegou fogo.

Ainda segundo a PRF, o condutor da carreta saiu ileso do acidente. Pessoas que passavam pela área acionaram o Corpo de Bombeiros, que fez o combate às chamas do carro onde a servidora estava. A PRF também auxiliou no fluxo de veículos na estrada, pois a área apresentou congestionamento.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que controlou as chamas do veículo, retirou o corpo da vítima e o entregou a Polícia Rodoviária Federal. A PC comunicou que equipes da delegacia de Ipixuna do Pará investigam as circunstâncias do acidente. Maria Elizabeth Lobato Simões morreu no local. O condutor do outro veículo foi encaminhado para o hospital.

Segundo familiares da vítima, o corpo de Maria Elizabeth está sendo velado na cidade de Abaetetuba, onde a servidora nasceu. O enterro irá ocorrer às 16h desta segunda-feira (17/06), em um cemitério da cidade.