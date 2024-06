Motociclista fica ferido em colisão com caminhonete em Novo Progresso

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete ocorrido na confluência da avenida Brasil com a rua João Atilis, no bairro Jardim Planalto, em Novo Progresso, sudoeste paraense, deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira (13).​

O choque foi​ registrado por câmeras de segurança, que mostram o momento exato em que a motocicleta colidiu com a caminhonete. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao chão, sendo encontrado ainda consciente por curiosos que presenciaram o ocorrido.

Os primeiros atendimentos foram feitos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após os procedimentos iniciais, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso para receber cuidados médicos.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. A polícia Investiga as causas do acidente e analisa as imagens das câmeras de segurança para apontar as responsabilidades.