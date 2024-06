Mulher morre em colisão entre motocicleta e carro de passeio em Breu Branco

Marina Silva Ribas Caetano morreu após a moto que ela conduzia colidir com um carro de passeio em Breu Branco, no sudeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na madrugada de segunda-feira (24/06), quando a vítima trafegava pela esquina entre as avenidas Belém e Getúlio Vargas, na região central da cidade.

Segundo testemunhas, o acidente ocorreu por volta de 2 horas da madrugada. Devido ao forte impacto da colisão, Marina foi arremessada da moto e bateu na parede de um estabelecimento comercial. Ela teve lesões pelo corpo e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Pessoas que estavam na área acionaram uma ambulância, que constatou o óbito da vítima. Os socorristas ainda verificaram a situação do condutor do veículo, que teve escoriações e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente entre os veículos. A Polícia Militar fez o isolamento do local e acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para a remoção do corpo da vítima. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.