Suspeito de integrar facção criminosa em Belém é preso em Timbiras, no Maranhão

Manoel da Conceição Assunção Júnior, também conhecido como “Júnior RB”, foi preso na última quarta-feira (25), em Timbiras, município do Maranhão. Ele é suspeito de integrar uma facção criminosa, em Belém, responsável pela prática de diversos crimes na capital paraense e na Região Metropolitana. O suspeito estava foragido desde julho deste ano. A ação, resultado da operação Extração, foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA) e da Divisão de Repressão a Narcóticos (Denarc).

Segundo a polícia, ainda em julho de 2023, foi deflagrada a Operação “Farsas”, que resultou na prisão de 3 integrantes do grupo que “RB” integrava, além do indiciamento de outras 11 pessoas responsáveis pelo furto de mais de 15 veículos em Belém. Ainda segundo a PC, o esquema operava de forma contínua em diversos bairros de Belém.

Os crimes foram denunciados e o inquérito tramita na justiça. O autor dos possíveis crimes permanecia foragido desde então. Também segundo investigações da polícia, que seguem em andamento, Júnior RB participou ainda de outras ações criminosas junto de diversos integrantes de outras organizações criminosas. "Após um longo trabalho investigativo, nós conseguimos identificar o local onde o investigado estava escondido, na cidade de Timbiras, e conseguimos prendê-lo, cumprindo o mandado de prisão em aberto”, informou o delegado Juliano Correa, titular da DRFVA.

Após investigação da polícia, as equipes conseguiram identificar o local onde o suspeito estava escondido após a descoberta de outros crimes que ele vinha praticando na cidade maranhense. A PC não descreveu, no entanto, quais delitos foram esses. A partir disso, a PC deu cumprimento ao mandado de prisão de Manoel. Ele foi trazido de volta a Belém, onde foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Pará e segue à disposição da Justiça.