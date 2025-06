Homem é encontrado morto com marcas de facadas pelo corpo em Canaã dos Carajás

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, com sinais de violência pelo corpo, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. A vítima foi localizada na manhã de domingo (1º/5), na entrada de uma vila de kitnets, no bairro dos Maranhenses. Segundo as informações iniciais, o homem apresentava marcas de lesões por arma branca.

Segundo as informações preliminares, moradores da área acionaram a Polícia Militar, nas primeiras horas da manhã, após encontrarem a vítima jogada na entrada do local. O local foi isolado para preservar a cena do crime e a Polícia Civil iniciou as investigações sobre o homicídio. Não há detalhes sobre as circunstâncias do crime ou a autoria. Também não há informação sobre o que poderia ter motivado o esfaqueamento da vítima.

Familiares da vítima teriam chegado ao local para realizar o reconhecimento, momentos antes do corpo ser periciado e removido ao Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.