Homem é preso suspeito de esfaquear outro em Itaituba

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28/5) por suspeita de tentativa de homicídio. Ele teria atingido outro homem, que também não teve a identidade revelada, com cerca de cinco facadas. A motivação do crime, que ocorreu na 14ª Rua do bairro Floresta, em Itaituba, no sudoeste do Pará, é um mistério.

Segundo o Giro Portal, inicialmente a vítima foi socorrida por moradores e depois foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional. Até agora, o estado de saúde do homem esfaqueado é desconhecido.

Ainda conforme o Giro, o suspeito também foi encaminhado ao Hospital Municipal para avaliação de um ferimento na cabeça. Após o atendimento, ele foi conduzido algemado para a 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, onde o caso segue sob investigação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. "Testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela Seccional de Itaituba", diz o comunicado da instituição.