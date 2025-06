PRF resgata 700 pássaros silvestres durante fiscalização na BR-230, no sudoeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 700 canários-da-terra (Sicalis flaveola) na tarde de segunda-feira (2/6), que eram transportados de forma irregular em um ônibus no quilômetro 611 da BR-230, em Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará.

Por volta das 17h30, os agentes abordaram um ônibus de viagem que tinha o itinerário de Itaituba, também no sudoeste paraense, a Parauapebas, sudeste do estado. Segundo a PRF, ao inspecionar o bagageiro, sentiram um forte odor e barulhos típicos de pássaros.

Ao aprofundar na vistoria, foram constatadas sete malas contendo 700 pássaros da espécie Canário-da-terra (Sicalis flaveola), que estavam sendo transportados em condições precárias, confinados em gaiolas com espaço bem pequenos, sem ventilação, água e alimentos.

VEJA MAIS

Na sequência, foram localizados os donos das malas, três indivíduos que se identificaram como proprietários e responsáveis pelas aves. Diante dos fatos, os três envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos legais. Ainda conforme as autoridades, as aves serão entregues ao órgão competente que ficará responsável pelos cuidados e destinação apropriada dos pássaros.

Outro resgate

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já havia resgatado 250 pássaros da mesma espécie no domingo (1º/6), dentro de um carro de passeio que saiu de Santarém, oeste do Pará, com destino a Bacabal, no Maranhão. As aves eram transportadas nas mesmas condições precárias, sem água e comida, além de estarem em gaiolas bem apertadas.