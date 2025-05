Padrasto é preso após abusar sexualmente da própria enteada em Moju

Um homem foi preso, em Belém, nesta sexta-feira (30), pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos. Os casos ocorreram na cidade de Moju, no nordeste do estado. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da delegacia do município. Segundo a polícia, a mãe da vítima também foi presa sob a suspeita de acobertar o crime e se omitir diante dos abusos.

O homem é padrasto da criança. De acordo com as investigações, ele teria praticado os abusos sexuais em pelo menos quatro ocasiões, sendo o último na noite do último dia 29 de maio.

O caso veio à tona quando a criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Moju, apresentando sangramento nas partes íntimas. A equipe médica, ao perceber os sinais de abuso, acionou a Polícia Civil. A irmã mais velha da vítima confirmou aos policiais que a criança vinha sendo violentada sexualmente pelo padrasto.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil iniciou diligências e uma equipe se deslocou até Belém, onde localizou e prendeu o suspeito. Paralelamente, outra equipe prendeu a mãe da criança na Vila Betânia, zona rural de Moju.

O padrasto foi autuado por estupro de vulnerável, crime previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão, podendo ser aumentada pelas circunstâncias. A mãe foi presa por omissão e conivência, e também poderá responder por favorecimento e possível perda do poder familiar.

A criança está sob proteção dos órgãos competentes, recebendo atendimento médico, psicológico e acompanhamento do Conselho Tutelar, que segue monitorando o caso. (Com informações do site Moju News).