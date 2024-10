Policial Militar morre no hospital após ser baleado durante operação em Igarapé-Miri

Um policial militar identificado como Janildo Brandão da Conceição morreu na noite da última quinta-feira (17), no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, onde estava internado após ser atingido por tiros durante uma operação em Igarapé-Miri, no nordeste paraense, local onde ele era lotado. A informação foi confirmada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (18).

Ele era cabo da corporação e era lotado no 31º Batalhão da Polícia Militar (31º BPM). Em nota, a PM informou que “lamenta a morte do agente, que foi ferido durante o atendimento de uma ocorrência de roubo em Igarapé-Miri”. “O Centro Integrado de Atenção Psicossocial presta apoio aos familiares. Buscas são feitas para localizar e prender os criminosos”, detalha o comunicado.

Já a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Igarapé-Miri com o apoio da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba. “Testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação”, completa a PC.

Operação

A ação que resultou na morte do PM teve início após uma denúncia sobre um assalto a uma residência no Ramal Brasília, onde os criminosos, suspeitos de realizar uma série de assaltos na região desde o começo da noite, fizeram um morador refém e fugiram para uma área de mata. As equipes iniciaram uma busca pela área, mas foram recebidas a tiros pelos criminosos.

Durante o confronto, o cabo Janildo foi atingido por um disparo na parte posterior da coxa esquerda. O PM chegou a receber ainda no local do tiroteio. Em seguida, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarapé-Miri, onde recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi transferido para o Hospital Metropolitano, onde ainda chegou a registrar um quadro estável. A causa oficial da morte não foi divulgada.