PM prende homem após encontrar porção de crack e mais 14 de tabletes de maconha em Canaã dos Carajás

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (23/6), em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu após a PM encontrar mais de 14 tabletes de maconhas e uma porção de crack.

A ação iniciou durante rondas ostensivas pelo bairro Via Oeste, quando a guarnição foi acionada por um morador que relatou uma movimentação estranha em uma residência na localidade, indicando a possível venda de entorpecentes, devido ao grande fluxo de usuários de drogas.

Com as informações sobre as características do suspeito, os militares deslocaram-se para averiguações. Ao se aproximarem do local, visualizaram o suspeito, que tentou entrar rapidamente em uma residência. Segundo a PM, durante a abordagem e a busca pessoal, foi encontrada com ele uma porção de crack. Ao realizarem a busca no local, os policiais encontraram uma caixa de papelão escondida embaixo de algumas telhas, onde estavam mais 14 tabletes de maconha, três aparelhos celulares e também uma balança e uma agenda.

Diante da situação, os policiais conduziram o suspeito, juntamente com o material apreendido, até a delegacia, onde foi apresentado para as devidas providências cabíveis.