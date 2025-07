Assalto com refém no Curuçambá: suspeito que rendeu família exigiu live em rede social

Uma família é feita refém na tarde desta segunda-feira (1º) no bairro Curuçambá, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB). Um suspeito ainda não identificado mantém cinco pessoas refém dentro de casa.

A crise com refém iniciou logo no início desta tarde de terça. A principal exigência do suspeito é que a imprensa esteja presente e que a situação seja transmitida ao vivo, por meio de uma live nas redes sociais.

Equipes da Polícia Civil permanecem na área, tentando conter o suspeito. Equipes da Polícia Militar também estão no local. Até o momento, não há registro de feridos. A ocorrência segue em andamento.