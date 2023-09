PC prende homem suspeito de matar companheira em Santarém

Antônio Carlos Sousa Cruz foi preso, no início da tarde desta quinta-feira (14), suspeito de envolvimento na morte da companheira, Nádia Silvana Freitas de Castro, 30 anos, em Santarém, oeste do Pará. Inicialmente, ele alegou às autoridades que a vítima tinha se matado em um apartamento situado na avenida Cuiabá, esquina com a Paulo Maranhão, no bairro Caranazal, em Santarém. No entanto, o portal O Impacto divulgou que o trabalho inicial da Polícia Científica identificou indícios de que Nadia teria sido morta estrangulada com fio elétrico. Por conta disso, a Polícia Civil solicitou a prisão de Antônio.

Ainda segundo O Impacto, as marcas no pescoço da vítima são incompatíveis com as dimensões da corda apresentada pelo suspeito, a qual teria sido utilizada no suposto suicídio. Outros elementos colhidos no levantamento de local de crime com cadáver, apontam para o possível crime de feminicídio.

Nadia Castro era mãe de dois filhos e vivia um relacionamento abusivo com o suspeito, conforme o relato de amigos e familiares. O suspeito será encaminhado para o Complexo Penitenciário de Cucurunã, onde aguardará a audiência de custódia.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso para a PC e aguarda retorno.