PC prende dupla suspeita de estupro e morte de adolescente em Pacajá

Francisco Eurivam Gomes da Silva, conhecido pelos apelidos de “Dez” e “Sal”, e Cláudio Sobrinho, o “Grande”, foram presos pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (14), em Pacajá, sudoeste do Pará, suspeitos de envolvimento no estupro e morte de Gabriela Lopes de Andrade. A jovem teve a casa invadida e acabou assassinada na noite da última segunda-feira (11), em um endereço do bairro Novo Horizonte. O corpo da jovem foi encontrado pela irmã sem roupa e com hematomas na última terça-feira (12), dia em que completaria 17 anos.

Por meio da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí (9Risp), e as delegacias de Homicídio e de Pacajá, deu o cumprimento a dois mandados de prisões temporárias expedidos pela Justiça contra Francisco e Cláudio. Segundo o superintendente da 9Risp, delegado Robson Mendes, a adolescente estava sem roupas e apresentava hematomas pelo corpo. “O Instituto Médico Legal foi acionado para realizar a perícia, já que havia indícios de que a vítima foi violentada sexualmente pelos autores”.

A PC tem o prazo de 30 dias para concluir as investigações. Os presos estão à disposição do Poder Judiciário. ““A atuação célere da equipe de policiais civis foi de fundamental importância na identificação dos suspeitos. Com isso conseguimos dar à população a resposta de um caso que chocou toda a região”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

O crime

A polícia levanta informações se, de fato, a dupla de suspeitos vinha monitorando a vítima para, então, agir contra ela, aproveitando-se de que o pai de Gabriela estava na área rural e a irmã da vítima não se encontrava na casa. A edificação não dispõe de muros ou grades, o que deve ter facilitado o acesso do invasor.

Tão logo o corpo da vítima foi encontrado, na terça-feira (12), pela manhã, o crime foi comunicado à Polícia. A irmã de Gabriela acionou os policiais, que constataram uma desordem na casa, indicando que a vítima ainda tentou escapar da investida do criminoso.

A adolescente apresentava diversas lesões pelo corpo, e tudo indica que tenha sido vítima de estrangulamento e possivelmente de abuso sexual, o que será esclarecido pela Polícia Científica.