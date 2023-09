Operação 'Sairé' prende 12 pessoas em Santarém

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (14), 12 pessoas durante a operação “Sairé”, em Santarém, no oeste do Pará. O trabalho policial, que visa reprimir o tráfico de drogas e também prender suspeitos de assaltos e tentativas de homicídio, contou com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, além dos mandados de prisão contra os todos os suspeitos detidos. Dentro das capturas, está um homem conhecido como “Tonelada”, responsável por distribuir entorpecentes na área do Mercadão 2000. As informações são de O Impacto.

As 12 prisões aconteceram só no primeiro dia de operação. “Resultado da operação foi a apreensão de drogas, munição, valores monetários, arma de fogo, aparelhos celulares e uma motocicleta. Grande parte ligados ao tráfico de drogas aqui no nosso município”, afirmou o Superintendente Regional da Polícia Civil, Jardel Guimarães, para o portal O Impacto.

Para esta ação, mais de 20 policiais civis foram escalados para a operação que continua durante toda a festa do Sairé. “A operação é voltada para aumentar o nível de segurança das festividades do Sairé. Diversas diligências serão realizadas pela Polícia Civil tanto na vila balneária como em Santarém. Temos conhecimento que o tráfico de drogas está atrelado a outros crimes, como furto, assalto, e tirando essas pessoas de circulação, a gente acredita que teremos a festividade mais segura”, destacou o Diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, Kleidson Castro ao O Impacto.

Todas as pessoas presas foram apresentadas na 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes da operação à PC e aguarda retorno.