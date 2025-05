Motociclista e carona morrem após serem esmagados por carreta em Belém

Dois homens, de nomes não revelados, morreram em um acidente de trânsito registrado na tarde desta segunda-feira (26/5), na altura do quilômetro 10 da avenida Augusto Montenegro, no sentido Icoaraci- Belém, no bairro do Tenoné, em Belém. As vítimas estavam em uma motocicleta. De acordo com as autoridades, o condutor perdeu o controle do veículo e foi parar debaixo de uma carreta, que passou por cima dele e do carona da moto, esmagando-os.

VEJA MAIS

A reportagem está no local e aguarda contato com os agentes da segurança pública, mas de acordo com informações de populares, os dois homens teriam se assutado com a buzina da carreta. Com o susto, eles acabaram caindo da motocicleta e a carreta passou por cima das vítimas. Os homens usam uniforme de uma empresa e acredita-se que eles estivessem na saída do local de trabalho.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados ao caso. No entanto, não houve tempo de socorrer as vítimas. Elas morreram no local do sinistro. A PM isolou a área para que a Polícia Científica possa realizar a perícia e remoção dos corpos ao Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal permanece em campo para coletar mais detalhes do caso.