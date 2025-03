Joelma assina contrato com empresa de Wesley Safadão: ‘Nem tudo é dinheiro’

A cantora paraense Joelma é a mais nova contratada da empresa Camarote Shows, de Wesley Safadão. O anúncio foi feito pelo cantor na noite desta terça-feira (25/03), por meio de suas redes sociais.

VEJA MAIS

Safadão compartilhou a novidade com os seguidores, destacando a importância da parceria. “Galera, é com muita alegria que anuncio a chegada da Joelma ao time da Camarote Shows! Nossa empresa vem para somar e expandir ainda mais as possibilidades no mundo da música. Tenho certeza que essa parceria vai levar ao público experiências ainda mais incríveis e grandiosas. Vem muita coisa boa por aí!”, escreveu.

Durante sua participação no reality "Rancho do Maia", comandado por Carlinhos Maia, Joelma comemorou a nova fase da carreira e falou sobre os motivos que a levaram a assinar com a produtora.

“Na Camarote tem tanta gente legal e a escolha foi porque ali tem coração, tem humanidade, a galera se ajuda, a galera se respeita e a galera se ama. Nem tudo é dinheiro”, disse a artista, recebendo aplausos do público presente.