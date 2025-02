Rolon Ho anuncia retorno do 'Dance com Rolon' em parceria com O Liberal e Joelma

Após participar do ‘Joelma Bowl’, como foi chamado o show de abertura da cantora Joelma na Supercopa Rei, ocorrido no último domingo (02) no estádio do Mangueirão, em Belém, o coreógrafo e dançarino Rolon Ho prepara a volta do quadro “Dance com Rolon”, feito em parceria com o Grupo Liberal. O projeto de dança iniciou em 2023, logo após a participação do paraense no reality Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck, na TV Globo, e retorna este ano, reestreando neste sábado (08) nas redes sociais do O Liberal.

Inicialmente focado em Belém, o projeto expandiu para o interior do Pará, valorizando a cultura local e os profissionais da dança. Agora, a nova fase começará com gravações em pontos turísticos de Belém. "Eu comecei a viajar muito no interior do estado e conhecer a cultura de cada interior, Bragança tem uma cultura forte e vários outros interiores que eu percorri, e aí o Dança com o Rolon começou a circular, não só aqui em Belém, mostrando os profissionais da área da dança, as escolas de dança, mas também nos interiores. E agora a gente está voltando, 2025, com o Dança com o Rolon, e a gente vai começar com o pé direito, que a gente acabou de gravar o trecho, a apresentação, só que em pontos turísticos de Belém. A gente vai colocar agora na rede social nesse sábado, e junto com o Dança com o Rolon em colab com O Liberal e Joelma”, disse Rolon.

O Dança com o Rolon terá conteúdos semanais sobre dança, música, bem-estar e qualidade de vida, sem um número fixo de episódios. “Toda semana a gente vai estar lançando um conteúdo relacionado a dança, música, bem-estar, qualidade de vida, tudo isso aí. Vou estar agora fazendo esse, na próxima semana eu já tenho outros projetos para colocar em prática aí", declarou o coreógrafo.

As temáticas abordadas nos episódios de “Dance com Rolon” são bem diversificadas. O quadro não apresenta somente ritmos característicos do Pará, como por exemplo o brega e o carimbó, mas busca explorar outras regiões nortistas. Na primeira temporada, o dançarino já gravou episódios especiais em Manaus, mergulhando nas raízes musicais do Amazonas. o objetivo do programa é presentear os amantes da dança, e claro, mostrar o quanto a prática constante pode trazer inúmeros benefícios. Além disso, o coreógrafo espera poder “captar” novos praticantes, que nunca tiveram contato com os “bailados”, mas que podem a vir se tornar futuros bailarinos e bailarinas.

Com 20 anos de experiência com dança de salão, Rolon iniciou a sua carreira em um projeto social de uma escola pública em Belém. Aos 15, participou de um treinamento na cidade na escola de dança de Marcelo Thiganá, no qual frequentou por cinco anos, lhe dando base para se tornar um dançarino profissional em bandas. Ele foi bailarino profissional da banda paraense Sayonara (2003-2004); em 2005, tornou-se integrante no balé da Banda Calypso, gravando CDs e DVDs.

Rolon foi chamado pela primeira vez para participar como coreógrafo do Dança dos Famosos em 2022. Ele fez parceria com a funkeira Jojo Toddynho e, juntos, conseguiram ficar em 6º lugar na competição. Em 2023, o professor participou da competição ao lado da Priscila Fantin e a dupla conseguiu chegar até a final sendo os vencedores.