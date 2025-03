Resumo BBB 25 (18/03): Veja tudo o que rolou na madrugada na casa após o Sincerão

Discussões, desententimetos e novos embates marcaram o último Sincerão do BBB 25. Após a dinâmina, ma madrugada desta segunda-feira (17), brothers e sisters resolveram destilar a raiva. Depois de serem colocados nas categorias os que "mais gostam" na casa e os que "menos gostam", e recebeu um adjetivo negativo, os participantes não souberam lidar com as críticas.

CANTORES

Após Aline discutir com Renata durante o Sincerão, os gêmeos João Gabriel e João Pedro chamam a baiana de mentirosa cantando: "Mentirosa, uh uh". Em seguida, João Pedro dispara: "Você já viu aquela música do Murilo Huff? 'Mentirosa', do ao vivão. Seu dia está chegando: primeiro de abril".

A sister recebe a provocação com ironia, dança e agradece: "Obrigada! Um beijo para vocês. Eu fico feliz de ser homenageada ao vivo". Os gêmeos e Renata continuam a falar ironicamente com Aline.

SOGRA

No Quarto Fantástico, Vilma fala sobre affair que o filho Diogo Almeida teve com Aline no programa: "Ela não merece ele , não". "Ele não merece", corrige João Pedro. Eva brinca: "Ela é sua nora".

"Ele mora sozinho, gente. Ele escolhe quem ele quiser. Eu não tenho acesso a nada. Ele só me apresenta e acabou. Mas aqui foi diferente. Ela não é uma pessoa do bem", comenta a estudante de Nutrição, de 68 anos.

Vilma diz que trata Aline bem mesmo ela não sendo uma boa pessoa: "Eu tenho respeito. Eu pedi até os anjos para ela não se aproximar muito de mim, porque eu sabia que tinha algo que eu ia ter que fazer mais para frente e eu não queria decepcionar ela. Preferia uma lá e outra cá. E hoje ali no Sincerão ela me deu até a mão. Aí, ficou mais difícil ainda".

DECEPÇÃO

Em conversa com Daniele Hypolito na sala da casa, Diego Hypolito fala sobre Gracyanne Barbosa e diz estar decepcionado com a musa fitness. A sister apontou o ginasta como a pessoa que ela menos gosta na casa e escolheu a plaquinha de "hipócrita" para ele no Sincerão.

"Eu estou bem chateado com a Gracyanne. Agora mais do que antes. Ela poderia ter escolhido outras pessoas e ter mais humildade perante ao erro dela. Estou bem decepcionado", afirma o ginasta.

"Não consigo pensar que ela pegou um adjetivo da primeira semana para falar em um Sincerão de nove semanas. Ah, me poupe! Graças a Deus a gente tem um irmão do jeito que é", agradece o brother, relembrando o recado sobre Gracyanne que o irmão enviou por Renata na Vitrine do Seu Fifi.

SENTIU

Aline e Vinícius conversam sobre Vilma. A baiana diz não entender os argumentos usados pela mãe de Diogo Almeida no Sincerão quando a sister acusou a baiana e a ex-dupla de fazerem uma "trapaça para confundir a mente" de Diogo, oitavo eliminado da edição do programa.

"Falar que eles tramaram. Isso é tão pesado", comenta Aline. "É pesado. É feio. É sujo", concorda Vinícius.

A sister diz que não é justo e relembra conversa que teve com Camilla, antes de ser eliminada do programa. Segundo a policial, a trancista disse que era notório tudo o que Aline fez por Diogo na casa.

CHUMBO TROCADO

Eva e Renata conversom com os aliados e reclamam após serem chamadas de "pombas sujas" durante a dinâmica.

"Eu não levo a conversa a esse nível, vou xingar quem me xinga também. Aqui, só vou fazer isso com Aline, e agora, com a Joselma, que ela fez essa questão", dispara Renata.

"Mas ele se enrolou bem bonitinho hoje, o Vinícius", comenta Eva.