VÍDEO: Maya Massafera muda cor dos olhos com cirurgia polêmica: 'Deixa o meu rosto mais feminino'

A influenciadora digital Maya Massafera voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (18) ao compartilhar o resultado de uma cirurgia estética considerada polêmica: a mudança da cor dos olhos. O procedimento, chamado de ceratopigmentação, foi realizado no exterior e consiste na aplicação de pigmentos diretamente na córnea para alterar sua tonalidade — uma técnica comparada a uma espécie de "tatuagem ocular".

Em vídeos publicados no Instagram, Maya revelou o passo a passo da transformação, exibindo o novo visual com olhos verdes, na tonalidade chamada "Water Green". A mudança gerou uma enxurrada de comentários, tanto positivos quanto críticos.

Maya explicou que a decisão de mudar a cor dos olhos tem ligação direta com seu processo de transição de gênero. “Eu sempre falei que, na minha transição, é muito importante fazer coisas que nos façam bem, que nos façam sentir mais femininas. E mudar a cor do meu olho, eu acho que deixa o meu rosto mais feminino”, declarou.

No vídeo postado em seu quadro no Instagram, o “Reality da Maya”, a influenciadora aparece sem os tradicionais óculos escuros, revelando os olhos claros. O médico responsável pelo procedimento detalhou que a técnica envolve um primeiro passo com laser, seguido da aplicação dos pigmentos.

Apesar dos elogios, o procedimento chamou atenção pela ousadia e gerou debate nas redes sociais. Muitos internautas questionaram os riscos e a necessidade da cirurgia, considerada por parte da comunidade médica como controversa e com possíveis complicações. Especialistas alertam para possíveis efeitos colaterais, como inflamações e perda de visão.

Maya, no entanto, reforçou que a escolha foi pessoal e pensada com cuidado. “Cada um tem uma opinião, e essa é a minha opinião. É a minha vida”, afirmou.