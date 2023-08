Homem viraliza ao realizar procedimento para alterar cor dos olhos de forma permanente

Na última semana, viralizou nas redes sociais um vídeo onde um homem foi submetido a um procedimento estético de mudança da cor dos olhos. Nas imagens, o homem, que possui os olhos castanhos, passa pelo processo para ficar com os olhos azuis. Ao G1, especialistas afirmaram que a prática é considerada perigosa e alertaram para os riscos envolvendo o procedimento.

O procedimento estético em questão se chama queratopigmentação, feito, inicialmente, para pessoas que apresentam cegueira. Segundo Renan Ferreira Oliveira, oftalmologista, a intervenção é usada quando a córnea está comprometida, pigmentando a área para que, esteticamente, não haja diferença na cor de um olho para outro. “Basicamente, se coloca pigmentos no tecido da córnea para ficar parecido com o olho normal”.

Segundo Renan, o procedimento não é aprovado pelo Conselho Nacional de Medicina por causar riscos de problemas de visão nos pacientes. “Esse procedimento pode reduzir o campo visual do paciente, a visão periférica pode ficar comprometida. Quando você colore toda a periferia da córnea, você pode restringir o campo visual da pessoa. Os pacientes podem desenvolver fotofobia. A luz bate nos micropigmentos e estouram. Além disso é totalmente irreversível”, afirmou.

No Brasil, o procedimento é permitido apenas para fins de reconstrução em pessoas cegas.

Principais riscos à saúde

Infecções nos olhos

Restrição do campo visual do paciente

Desenvolvimento de fotofobia

Cegueira

Cirurgião que fez o processo afirma que não há riscos

O procedimento foi realizado pelo médico Alexander Movshovich, especialista de Nova York, nos Estados Unidos, que garantiu que o procedimento é seguro e permanente.

Pigmentar os olhos para fins estéticos é perigoso para a saúde da visão, segundo oftalmologistas

César Motta é oftalmologista e diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Segundo ele, todas as técnicas usadas para alterar a cor dos olhos não são recomendadas para fins estéticos.

"Todas oferecem risco para a saúde ocular do paciente. O principal risco quando é realizado a laser é o desenvolvimento de glaucoma. O principal problema do implante de íris artificial é danificar as células da córnea. A pigmentação da córnea, por outro lado, pode causar infecções”, afirmou o profissional.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com