Bar do Parque será palco da gravação do novo show de Willy Lima

No próximo sábado, 15 de junho, o cantor paraense Willy Lima grava a segunda edição do projeto “Boteco Paraense”, a partir das 18h, no Bar do Parque, em Belém. A entrada para o público é gratuita, sendo cobrados apenas os ingressos da área VIP, disponíveis por meio de plataformas digitais. A nova edição dá continuidade a um projeto que resgata clássicos do Baile da Saudade com arranjos no estilo BregArrocha – ritmo que combina arrocha com brega –, mantendo viva a memória afetiva musical paraense.

O projeto teve início em 2023, com o lançamento do “Boteco Paraense 1”, que conquistou o público com releituras modernas de canções marcantes da música local. A primeira edição ultrapassou 1,4 milhão de visualizações no YouTube e abriu caminho para um novo formato de show, que resgata a tradição da música popular com uma roupagem contemporânea.

De acordo com Willy Lima, o sucesso do projeto superou todas as expectativas.“O Boteco Paraense, por si só, vem me surpreendendo muito. O primeiro foi gravado com baixíssimo investimento e acabou sendo um dos trabalhos mais conhecidos da minha carreira. A gente foi sentindo o momento, vendo que a galera estava curtindo. Não pensei em transformar em algo contínuo, mas o público foi pedindo. E, com certeza, se a galera estiver curtindo, vamos dar continuidade”, compartilhou.

Com o “Boteco Paraense 2”, o cantor aposta em uma estrutura maior, repertório repaginado e até uma faixa inédita, que será apresentada ao público pela primeira vez durante a gravação. “Dessa vez o projeto vai ser mais completo. Apesar de mantermos a essência do Boteco no cenário, a estrutura vai ser maior, o espaço vai ser maior, o cenário vai ter mais estrutura. Vai ser um Boteco 1 em uma proporção maior”, afirma.

Além do formato audiovisual, o artista destaca a conexão emocional das músicas com o público. “O Baile da Saudade tem essa importância de trazer música de qualidade, mas também de fazer esse encontro de gerações. Tem gente que escuta e lembra do pai, da mãe, do avô. Já ouvi muito do público que ouve minhas regravações para matar a saudade desses parentes. Essa marca que a música deixa na memória e na emoção das pessoas é o mais precioso que existe”, relata.

A escolha do Bar do Parque como cenário reforça a proposta de conexão com a história e a identidade cultural da capital paraense. Fundado em 1904, o bar é o mais antigo em funcionamento na cidade e fica ao lado do Theatro da Paz, outro símbolo da cultura local. O espaço histórico contribui para a atmosfera nostálgica do projeto, que valoriza o resgate das raízes musicais de Belém.

O evento será aberto ao público. Quem não adquirir ingresso para os espaços pagos poderá acompanhar a gravação gratuitamente, já que haverá mesas espalhadas ao redor do Bar do Parque, na Praça da República. “A entrada é gratuita. Apenas o acesso à área VIP está sendo cobrado com um valor simbólico”, reforça o artista. Os ingressos para a área VIP e mesas estão quase esgotados.

Serviço

Local: Bar do Parque – Praça da República, Belém (PA)

Data: Sábado, 15 de junho de 2024

Horário: A partir das 18h

Entrada: Gratuita na área comum

Ingressos para mesas e área VIP: disponíveis pelo app Sympla (link na bio do Instagram de Willy Lima) ou pelo WhatsApp (91) 99236-1263

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)