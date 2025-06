Parárraiá registra 89% de redução nas ocorrências em quatro dias de evento

A 2ª edição do maior São João da Amazônia, o Parárraiá, registrou 89,85% a menos de registros quando comparado com a 1ª edição do Parárraiá realizada no ano de 2024. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

Nas quatro noites do Parárraiá foram registrados pelas equipes da Polícia Civil o total de 20 ocorrências, sendo 7 de roubo e 13 de furto, além de perdas de documentos, 01 registro de vias de fato, 01 documento falso, calúnia e apropriação indébita; a Polícia Militar realizou uma prisão em flagrante de um homem pelo crime de roubo.

Os dados demonstram a redução de 89,85% contra os números registrados na primeira edição em 2024, quando foram computados um total de 197 ocorrências, sendo elas 176 de furto e 21 de roubo.

O posto avançado do Corpo de Bombeiros Militar, realizou, 09 atendimentos de urgência e emergência, durante os quatro dias. De acordo com a organização do evento, a estimativa de público somada chegou a 500 mil pessoas.

As equipes de segurança realizaram o policiamento ostensivo, dentro e no entorno do local do evento. Estendendo as ações de segurança, com patrulhamento ostensivo nas avenidas Mangueirão, Independência e Augusto Montenegro. Dentro do estacionamento, a Polícia Militar contou com equipes efetuando rondas contínuas, além do policiamento velado junto ao público.

Parárraiá 2025 - O esquema de segurança montado para o maior São João da Amazônia, foi coordenado pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), juntamente com os demais órgãos do Sistema de Segurança do Estado. No total, mais de 5,7 mil agentes públicos integrados foram distribuídos entre os quatro dias do evento, para garantir o reforço no efetivo e a segurança do público durante o Parárraiá no estádio do Mangueirão, em Belém.

O resultado é fruto de um esquema de segurança e organização montados para que o público pudesse aproveitar com segurança e tranquilidade os quatro dias de atrações regionais e nacionais apresentadas na programação, como destaca o secretário de Segurança Pública em exercício, cel. Sérgio Neves.

“Para este ano o Sistema de Segurança elaborou um esquema bem detalhado, para que pudéssemos aproveitar a experiência adquirida com a 1ª edição do evento, e assim, fazer os ajustes necessários para que este ano pudessem minimizar ainda mais o número de ocorrências dentro e fora do local do evento. Estivemos presentes com mais de 5 mil agentes envolvidos, além do nosso Centro Integrado de Comando e Controle Móvel e o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros Militar para os atendimentos de urgência e emergência ao público. Nossos agentes realizaram o policiamento ostensivo e preventivo para que todos pudessem curtir e aproveitar o São João da Amazônia junto de seus familiares e as programações do evento”, disse o secretário.