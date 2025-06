Loja colaborativa para empreendedores LGBTQIA+ é lançada pela Prefeitura de Belém

Em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, a Prefeitura de Belém lançou na manhã deste sábado (28) o projeto AME+, que vai implantar uma loja colaborativa no Shopping Boulevard, no bairro Reduto, com foco em impulsionar a economia criativa e o fortalecimento do empreendedorismo da população LGBTQIA+. A iniciativa é por meio da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes).

O Prefeito de Belém, Igor Normando, esteve presente no evento de lançamento e destacou que o projeto é uma iniciativa muito importante, pois valoriza os empreendedores da cidade e transforma a vida da população.

“É um momento muito importante que valoriza não só a equidade, mas garantias. Garantias de direitos e de que o empreendedorismo pode mudar a vida de todos. É fundamental que nesse momento que a gente vive no Brasil, de muitas vezes de acirramento, de guerras, de narrativas ideológicas, a gente compreenda que tem algo que é muito maior do que todos nós, que é o amor. E hoje a gente está não só praticando o amor, mas o empreendedorismo é uma oportunidade, uma ferramenta primordial para a transformação da vida das pessoas”, comentou o prefeito.

“Hoje, inaugurar essa loja, na presença da nossa Secretaria de Bem-Estar Social, com a presença do Ministério dos Direitos Humanos, com a presença do SEBRAE, todos juntos, irmanados em uma parceria para garantir que toda a população LGBTQIA+ possa ter um lugar de empreendedorismo, um lugar de oportunidade.

A secretaria da Sepes, Bruna Lorrane, ressaltou que o projeto abrange todo e qualquer tipo de empreendedor, e não somente o Microempreendedor Individual (MEI). Ela explica que aqueles empreendedores que ainda não possuem a formalização de seus negócios podem se inscrever ao AME+, que em seguida vão passar por uma escuta social e por um processo de curadoria. Os empreendedores selecionados terão acesso gratuito aos espaços da loja e participarão de capacitações promovidas pelo Sebrae/PA, com conteúdos voltados para vendas, marketing, gestão de negócios e formalização.

Prefeito de Belém, Igor Normando, no lançamento da loja AME+ (Foto / Cristino Martins)

Bruna destaca também que a loja colaborativa não vai seguir apenas um segmento de vendas, mas sim levar uma diversidade de serviços e atendimentos para a população, fortalecendo os talentos locais e gerando emprego e renda. “O empreendedor hoje, que está tendo essa oportunidade da prefeitura, terá um tempo para ser o empregador de um novo LGBT”, diz a secretaria.

Os interessados em participar do projeto poderão se inscrever a partir de segunda-feira (30) até dia 15 de julho, de forma presencial na sede da Sepes (Avenida Nazaré, 361), ou por meio de um formulário online disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Belém (www.belem.pa.gov.br). Com abertura prevista para o mês de julho, a loja vai funcionar no segundo piso do shopping

A loja funcionará como um espaço seguro, acolhedor e de visibilidade para empreendedores LGBTQIA+, oferecendo apoio para que possam comercializar seus produtos e fortalecer seus negócios em um ambiente que valoriza a diversidade como potência econômica e social.

De acordo com a Prefeitura de Belém, mais do que uma vitrine de talentos, a loja colaborativa busca estimular a geração de emprego e renda, promover autonomia financeira e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva para a população LGBTQIA+ no mercado local.