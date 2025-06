Prefeitura de Belém abre inscrições para projeto de empreendedorismo LGBTQIAPN+

Em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado neste sábado (28), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Políticas Públicas e Bem-Estar Social (Sepes), lança o Projeto AME+, uma iniciativa voltada à promoção do empreendedorismo e da economia criativa para pessoas LGBTQIAPN+. O projeto prevê a implantação da loja colaborativa AME+, com abertura prevista para o mês de julho, no segundo piso do Shopping Boulevard, no bairro do Reduto.

Empreendedores LGBTQIAPN+ interessados em participar devem se inscrever presencialmente a partir da próxima segunda-feira, dia 30, na sede da Sepes (Avenida Nazaré, 361), ou por meio de um formulário online que será disponibilizado no site oficial da Prefeitura de Belém (www.belem.pa.gov.br).

A loja funcionará como um espaço seguro, acolhedor e de visibilidade para empreendedores LGBTQIAPN+, oferecendo apoio para que possam comercializar seus produtos e fortalecer seus negócios em um ambiente que valoriza a diversidade como potência econômica e social.

Os empreendedores selecionados ocuparão os espaços da loja de forma totalmente gratuita e passarão por capacitações especializadas oferecidas pelo Sebrae/PA, com conteúdos voltados para vendas, marketing, gestão de negócios e formalização. Aqueles que ainda não são formalizados terão a oportunidade de receber orientação técnica para dar os primeiros passos na estruturação de seus empreendimentos.

De acordo com a Prefeitura de Belém, mais do que uma vitrine de talentos, a loja colaborativa busca estimular a geração de emprego e renda, promover autonomia financeira e ampliar as oportunidades de inclusão produtiva para a população LGBTQIAPN+ no mercado local.