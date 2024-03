Aniversário do Ver-o-Peso leva programação com ações de saúde e cultura abertas à população

A população de Belém recebe, no próximo dia 27 de março, uma programação especial e gratuita com ações de saúde e cultura, em comemoração ao aniversário do Ver-o-Peso. Considerado a maior feira à céu aberto da América Latina e um dos mais importantes símbolos turísticos da capital paraense, o mercado completa 397 anos de existência. A programação já está sendo preparada pela Prefeitura de Belém.

Tradicionalmente as comemorações do aniversário ocorrem no estacionamento do Ver-o-Peso, mas este ano as ações vão se concentrar no Boulevard Castilhos França porque o estacionamento recebe a montagem da feira provisória que abrigará os permissionários do Complexo, que está em processo de reforma.

O maior cartão-postal da cidade, que se aproxima do quarto século de existência, passa por uma reforma histórica após 22 anos sem nenhuma intervenção. A última reforma foi realizada na segunda gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, em 2002, quando o Ver-o-Peso foi entregue com as já tradicionais lonas que marcam a identificação do espaço.



Reforma e requalificação

A reforma do Complexo do Ver-o-Peso é um dos investimentos prioritários da gestão municipal na preparação da cidade para a COP-30, em novembro de 2025. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada no dia 29 de fevereiro deste ano pelo prefeito Edmilson Rodrigues, com investimento previsto de mais de R$ 60 milhões.

Sobre o empreendimento, o prefeito de Belém destaca que o espaço totalmente reformado dará dignidade de trabalho aos permissionários, clientes e turistas. “Além da reforma do espaço físico, o que o projeto quer também é requalificar os feirantes, com vestimentas novas, identificação, cursos de noções de línguas estrangeiras, além de outras técnicas de administração, informações contábeis e manipulação de alimentos”, ressalta Edmilson Rodrigues.

A primeira etapa das obras começou nos dois extremos do Complexo. De um lado, pela "Ladeira do Castelo", ao lado da Feira do Açaí, de onde os permissionários serão realocados para uma estrutura provisória instalada na rua Marquês de Pombal, no local onde atualmente funciona o estacionamento, próximo à Praça do Relógio.

Do outro lado, a fase inicial da obra está avançando a partir do limite com a Estação das Docas, com os setores sendo transferidos para a feira provisória que será parcialmente montada na área de estacionamento do Ver-o-Peso, parte na Avenida Portugal e alguns dentro do Solar da Beira. Serão remanejados os setores de industrializados, artesanato, plantas, maniva, raízes, polpa de frutas e refeição, tanto da plataforma quanto da área inferior.

A revitalização do complexo do Ver-o-Peso abrange as estruturas da Feira do Ver-o-Peso, o Mercado de Ferro (Peixe), o Mercado Bolonha (carne), o Solar da Beira, a Pedra do Peixe e a Feira do Açaí. O total de permissionários que trabalham nesses espaços e que se beneficiarão da obra é de 1.498 pessoas. Nesta primeira etapa da obra, 853 permissionários serão realocados para os espaços provisórios. A obra será acompanhada de perto pela Comissão de Fiscalização (Cofis) formada por 66 permissionários, dois de cada um dos 33 setores da feira.

A reforma geral do Complexo do Ver-o-Peso, orçada em R$ 63 milhões, garantidos por recursos municipais e federais, inclui a reforma completa desde a Feira do Açaí, até a feira tradicional e os Mercados de Peixe e de Carne. A liberação dos recursos para as obras ocorreu por iniciativa da gestão municipal junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).