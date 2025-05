Viaduto na BR-316 com a Av. Independência é entregue à população

O viaduto da Avenida Independência com a rodovia BR-316 foi liberado, nesta quarta-feira (30/4), na presença do governador Helder Barbalho. O novo equipamento, construído pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), traz mais fluidez e melhora a qualidade na mobilidade da população no trânsito, permitindo que motoristas que trafegam pela Avenida Independência acessem diretamente a BR-316 no sentido saída da capital, sem necessidade de retorno. Além disso, facilitará o acesso da BR-316, no sentido Marituba, à Avenida Independência.

Ao entregar o viaduto da BR-316 com a avenida Independência, o governador Helder Barbalho disse que a entrega deste equipamento representa um passo fundamental na facilitação do trânsito, na fluidez do tráfego e na mobilidade urbana da região metropolitana. “E compõe um conjunto de investimentos que estamos realizando dentro da mobilidade da região metropolitana a partir de novos viadutos que estão sendo entregues. Este é o terceiro viaduto entregue nos últimos dois anos”, afirmou.

O governador disse que essa obra foi realizada em nove meses. “Portanto, uma obra extremamente eficiente e rápida para a população. Significa a interligação de uma das principais rodovias de acesso ao município de Ananindeua e ao Belém à avenida Independência”, afirmou. Ele acrescentou que, com a entrega do viaduto, estão sendo retirados três semáforos da região, facilitando a fluidez da BR-316. “Logo em seguida, em um prazo de um mês, vamos retirar mais um semáforo - o quarto -, em frente à estrada do Aurá, a partir da conclusão de uma passarela que permitirá o deslocamento das pessoas que acessam o centro de Ananindeua”, informou.

Tempo perdido antes no trânsito pode ser usado no lazer , diz secretário

Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o novo viaduto traz uma significativa à população. “É um equipamento para dar mais fluidez no trânsito na avenida Independência, da Alça Viária com o viaduto que já foi entregue, e na BR-316. Aqui vamos ter um equipamento com 740 metros. As pessoas vão poder acessar diretamente a BR ou Independência sem perder o trânsito nos semáforos", disse. A obra foi executada com recursos do Tesouro Estadual, totalizando um investimento de mais de R$ 24 milhões, informou o governo estadual.

"Essa modificação na engenharia de trânsito acontece imediatamente a partir da entrega desse equipamento, fazendo com as pessoas tenham menos tempo no deslocamento e possam aproveitar mais esse tempo, antes perdido na mobilidade com a sua família, garantindo mais qualidade de vida para a nossa população”, explicou. O ambulante Naldo Leão, de 58 anos, fala que a obra vai aperfeiçoar a vida dele, trazendo mais segurança e evitando engarrafamentos. “Isso é uma benção do governo”, elogiou.