Projeto 'Música no Ar', da Estação das Docas, apresenta artistas regionais diariamente

A Estação das Docas mantém diariamente o projeto “Música no Ar”, uma atração a mais para o complexo turístico e gastronômico que oferece música ao vivo com variados artistas de diferentes gêneros, nos horários de maior público, nos palcos suspensos dos armazéns Boulevard da Gastronomia e Boulevard das Artes.Confira a agenda de shows deste mês de fevereiro.

O cantor Allan Roffé se apresenta há 23 anos no “Música no Ar”. Atualmente, às quartas-feiras, no Boulevard da Gastronomia, ele faz o show “Brega Acústico”, do recém-lançado álbum homônimo dele, com clássicos do gênero paraense, às 19h. No show, ele é acompanhado de um baterista. E, aos domingos, no mesmo armazém, Roffé faz uma apresentação solo, de voz e violão, com repertório eclético, que inclui sucessos do pop rock e da música paraense, a partir da 13h. Ainda às segundas-feiras, ele volta se apresentar no Boulevard das Artes, às 18h30.

Ele é um dos artistas que se apresenta no palco móvel. Há algum tempo, essa estrutura tem sido mantida parada, mas sem perder o charme de ser um palco elevado, que torna o cantor visível de qualquer ponto do armazém.

“O palco elevado é bem diferente de um barzinho, que a gente fica próximo do público. Tem a vantagem de dar visibilidade de todo o público, dá pra ver, mesmo de longe, se a música está agradando, porque eu vou tocando e vou percebendo a reação das pessoas, se não estiverem gostando, mudo a música”, conta Allan Roffé.

Outra atração do Música no Ar é Maria Show, do Carimbó da Maria. "É uma satisfação participar há tantos anos desse projeto maravilhoso da Estação. Nos sentimos prestigiados, pois, além dos projetos, acabamos participando de grandes momentos junto ao público, como aniversários, dia das mães, natal, réveillon e tantas outras comemorações", declara a cantora, que atualmente se apresenta todas as quintas-feiras, às 18h30, no palco do Boulevard das Artes.

O projeto recebeu esse nome justamente pelo fato dos palcos serem suspensos nos galpões, conforme explica a organização social Pará 2000, que administra a Estação das Docas. Na constituição original dos armazéns, que se destinavam a receber cargas de navios no porto de Belém, os artefatos funcionavam transportar esses materiais. O sistema possui uma estrutura metálica centenária que foi revitalizada para servir de palco aos artistas.

Confira a programação do projeto Música no Ar para fevereiro:

Boulevard das Artes (Armazém 1):

Segundas-feiras- Allan Roffé, das 18h30 às 21h30;

Terças- Júnior Gonçalvez, das 18h30 às 21h30;

Quartas- Rogério Almeida, das 18h30 às 21h30;

Quintas- Maria Show, das 18h30 às 21h30;

Sextas- Ewerton Diniz, das 18h30 às 21h30;

Sábados- Samba Amazon Beer, das 13h às 16h, e Paulo Kaçula, das 19h às 22h;

Domingos- Renam de Souza, das 13h às 16h, e Ewerton Diniz, 18h às 21h

Boulevard da Gastronomia (Armazém 2):

Segundas- Léo Moura, das 19h às 21h;

Terças- Alê Navegantes, das 19h às 21h;

Quartas- Allan Roffé /Duo, das 19h às 21h;

Quintas- André Andrade, das 19h às 21h;

Sextas- Lailson, das 18h30 às 20h30, e Ronys do Valle, das 20h45 às 22h45

Sábados- Dupla 2X2, das 13h às 15h, e Alexandre Barros, das 18h30 às 20h30

Domingos- Allan Roffé, das 13h às 16h, e Fábio/ Duo, das 18h30 às 21h30