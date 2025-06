Concurso do TJPA avança e banca organizadora é escolhida; 50 vagas serão ofertadas

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) anunciou a contratação do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como banca organizadora do concurso público que vai ofertar 50 cargos efetivos vagos de nível superior no Judiciário paraense. O certame, um dos mais aguardados do Pará, também busca a formação de cadastro de reserva.

O contrato com o Cebraspe foi publicado no Diário Oficial do Estado da última terça-feira (17/6). Conhecida por provas rigorosas, o Cebraspe foi responsável pela organização, planejamento e realização por importantes seleções, incluindo a da Polícia Federal (PF), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Unificado.

Geralmente, essa banca utiliza o método formado por questões no modelo “certo” ou “errado”, podendo ocorrer a regra de anulação da questão marcada certa quando o candidato marca uma errada.

Segundo o TJPA, a realização do certame representa mais um passo no processo de fortalecimento institucional do Tribunal, que segue investindo na valorização do quadro funcional e na ampliação da força de trabalho qualificada para atender com eficiência e celeridade às demandas de jurisdicionados e jurisdicionadas. A Corte afirma ainda que a iniciativa integra a política de expansão e modernização do Judiciário paraense, contribuindo para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.