Governo entrega 10º Centro de Hemodiálise do Pará e amplia acesso a tratamentos renais em Tailândia

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou da entrega do 10º Centro de Hemodiálise do estado, localizado no Hospital Geral de Tailândia (HGT). Com capacidade para atender até 120 pacientes por mês, a nova unidade é um avanço significativo na saúde pública da região do Baixo Tocantins. A presença de autoridades locais e estaduais reforçou a importância da entrega desta unidade de saúde para a comunidade.

A entrega do centro de hemodiálise também reflete um esforço mais amplo do governo estadual. Desde 2019, o Pará dobrou o número de máquinas para tratamento renal, passando de 253 para 537. Essa ampliação representa um aumento considerável no número de atendimentos, subindo de 1.518 para 3.222 vagas, ou seja, um ganho de 1.704 vagas.

"Quando assumimos, só havia hemodiálise na capital e em poucas cidades do estado. Agora, estamos descentralizando o atendimento. A entrega deste 10º centro é um passo crucial nesta estratégia", disse Helder Barbalho.

O Centro de Hemodiálise dispõe de 20 cadeiras, sendo 18 destinadas ao tratamento regular e duas específicas para pacientes com hepatite B. Além disso, o local foi equipado com modernos aparelhos e serviços especializados, otimizando o atendimento e garantindo um suporte médico contínuo. O espaço, que antes não contava com esta infraestrutura, agora se transforma em um ponto de referência para o tratamento de doenças renais crônicas.

As intervenções realizadas no prédio foram significativas. O ambiente agora oferece segurança e conforto, condições essenciais para o tratamento de hemodiálise. Com um funcionamento previsto de segunda a sábado e em três turnos diários, a nova unidade poderá realizar cerca de 1.560 sessões mensais, atendendo até 60 pacientes diariamente. Essa estrutura representa um marco na saúde da população local.

Milton Peixoto de Oliveira Neto, gerente assistencial do HGT, destacou que a implantação do Centro de Hemodiálise é crucial para a população de Tailândia e municípios vizinhos, como Moju e Abaetetuba. "Hoje, no município, temos uma média de 80 pacientes que realizam diálise em cidades distantes. Com a abertura do centro, eles não precisarão mais se deslocar três vezes por semana", afirmou. O acesso facilitado ao tratamento é um dos principais benefícios que a nova unidade trará aos moradores da região.

O nefrologista Nicola Oliva, responsável técnico pelo serviço, ressaltou que pacientes que antes precisavam ir a locais como Belém ou Tucuruí para tratamento, agora terão acesso próximo de suas residências. "Essa internação reduz drasticamente o tempo que os pacientes gastam em deslocamentos, melhorando a sua qualidade de vida", frisou. A técnica de interiorização da hemodiálise, como já é conhecida, contribuirá para a saúde não apenas de Tailândia, mas de toda a região.

Valdirene Castro de Souza, uma das pacientes presentes na cerimônia, expressou sua alegria ao saber que o tratamento estaria disponível em Tailândia. "É muito difícil viajar para Tucuruí. Agora, vamos poder fazer nossa hemodiálise no nosso município, com muito mais facilidade", disse ela, emocionada.

A entrega do Centro de Hemodiálise é parte de um planejamento estratégico do governo para aumentar a oferta de serviços de saúde em regiões carentes. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) ficará encarregado da administração do centro, com expectativa de gerar novos postos de trabalho e fortalecer a economia local.

Além de atender pacientes da cidade, a nova unidade é um passo importante para a região, que historicamente enfrentou desafios no acesso a tratamentos médicos adequados. Com essa nova estrutura, busca-se proporcionar um atendimento qualificado e contínuo, evitando que pacientes fiquem à mercê de longas viagens para obter cuidados médicos.

O governador Helder Barbalho reiterou o comprometimento do governo com a saúde pública: "Estamos aqui hoje para mudar a realidade de milhares de pessoas. Este centro não é apenas um equipamento de saúde, é uma esperança renovada para quem precisa de tratamento." Além da hemodiálise, o hospital planeja também inaugurar uma UTI neonatal e adulto no futuro, aumentando ainda mais a gama de serviços disponíveis para a população.

"Este é um momento histórico para Tailândia e toda a região. Estamos trazendo os serviços de saúde mais perto das pessoas, permitindo que elas sejam tratadas em casa, perto de suas famílias. Essa mudança faz toda a diferença na vida de quem vive aqui. "A saúde é um direito de todos, e estamos aqui para garantir que esse direito seja respeitado", finalizou Helder Barbalho.