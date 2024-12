Em dois anos, Hospital de Marabá realiza mais de 20 mil intervenções cirúrgicas

Referência na região de Carajás, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, contabilizou nos últimos 23 meses mais de 20 mil cirurgias de média e alta complexidade, além de procedimentos cirúrgicos anestésicos especializados com técnicas minimamente invasivas. O expressivo número reforça o compromisso da instituição em proporcionar atendimento de qualidade à população.

Entre as histórias que evidenciam a excelência do atendimento na instituição está a de Vitor Gabriel, 20 anos, de Marabá. Após grave acidente de moto, ele foi encaminhado à unidade e submetido à cirurgia ortopédica bem-sucedida, essencial para sua recuperação.

"Quebrei a perna em duas partes após o acidente, mas, graças ao profissionalismo e dedicação da equipe do hospital, a cirurgia foi um sucesso e estou me recuperando bem. Me sinto extremamente grato pelo atendimento humanizado e pelo excelente trabalho realizado pelos profissionais. Este hospital é uma verdadeira referência para a nossa região, trazendo esperança e cuidado nos momentos mais difíceis", explicou Gabriel.

Em 2024, na unidade do Governo do Pará, foram realizadas mais de 13 mil intervenções cirúrgicas e procedimentos, um aumento de 85% em relação às 7 mil realizadas em 2023. Entre as áreas de destaque estão as cirurgias de trauma ortopedia, oncológica, hemodinâmica, cirurgias geral, pediátrica, urológica, neurocirúrgica e gastrointestinais.

Outro exemplo que demonstra a qualidade no atendimento prestado pela instituição é o caso de Idielson Silva de Jesus, 35 anos, natural de Nova Ipixuna. Após sofrer acidente de moto que lhe causou fraturas no braço e perna, ele foi submetido a procedimento cirúrgico ortopédico com sucesso, essencial para sua recuperação e processo de reabilitação.

"Estar aqui hoje é como uma nova chance para recomeçar. A equipe me deu todo o suporte necessário, e agora estou cheio de esperança para seguir em frente e retomar minha rotina. Sou muito grato por ter encontrado cuidado e atenção em um momento tão delicado da minha vida", afirmou Idielson.

Referência

O Centro Cirúrgico do Regional de Marabá, gerenciado pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), conta com quatro modernas salas cirúrgicas, sala pós-anestésica equipada e uma equipe altamente capacitada. O serviço realiza procedimentos cirúrgicos eletivos, além de atender urgências e emergências com agilidade e qualidade no cuidado.

O enfermeiro Delyo Alves, responsável pelo Centro Cirúrgico da instituição, ressaltou que a unidade realiza uma ampla variedade de cirurgias, que incluem procedimentos de pequena, média e alta complexidade, bem como intervenções cirúrgicas e anestésicas essenciais para garantir a qualidade e eficácia no tratamento dos pacientes.

“Em 2024, o aumento significativo no número de cirurgias e procedimentos é um reflexo direto da ampliação de especialidades oferecidas à população, como, por exemplo, as cirurgias oncológicas. Essas intervenções têm sido fundamentais para oferecer tratamento preciso e esperança aos pacientes que enfrentam doenças graves,” afirmou Delyo.

Além dos procedimentos já mencionados, o hospital realiza uma gama de cirurgias especializadas, incluindo as vasculares, plásticas reparadoras, buco-maxilo-faciais, correção de lábio leporino, obstetrícia de alto risco, oftalmologia, otorrinolaringologia, urologia e tratamento de cálculos renais. A unidade também oferece cirurgias não invasivas hemodinâmicas, como cateterismo, angioplastias e embolização cerebral.

O diretor-executivo do hospital, Flávio Marconsini, destacou a importância dos serviços oferecidos a sociedade. "Nossa missão sempre foi oferecer acesso de qualidade, humanizado e resolutivo à população da região. O aumento no número de cirurgias é um reflexo do empenho, investimento em tecnologia e qualificação da equipe para atender a demanda crescente da população com excelência e esperança", finalizou Marconsini.

O atendimento no Hospital Regional do Sudeste do Pará são 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade conta com 135 leitos, sendo 97 de internação clínica e 38 de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) - Adulto, Pediátrica e Neonatal.