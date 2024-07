Clube de Engenharia do Pará promove debate sobre infraestrutura para COP 30

Em Belém, o Clube de Engenharia do Pará (CEP) vai promover um evento exclusivo sobre infraestrutura para a COP 30, a partir das 19h do próximo dia 16 de julho, na sede da entidade, na avenida Nazaré. A iniciativa quer fomentar o compartilhamento de informações entre o setor governamental e a sociedade, e terá palestras dos secretários estaduais de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira; e de Obras Públicas (Seop), o engenheiro Ruy Cabral.

A coordenação do evento informa que o Clube de Engenharia tem tradição centenária de se inserir nas grandes discussões de temas pertinentes à atualidade, por isso, o convite aos dois secretários estaduais do governo do Pará. O CEP considera que, "a 30ª Conferência da ONU sobreMudanças Climáticas, em novembro de 2025, vai colocar Belém na vanguarda deste importante debate".

O secretário Ruy Cabral abordará o impacto da Conferência tanto para a capital quanto para o estado, a partir do tema “COP30 e as grandes obras de infraestrutura: um legado para Belém”; já o titular da Seinfra, Adler Silvai vai apresentar “Um panorama dos últimos cinco anos das obras de infraestrutura rodoviária no Pará”.

Homenagens

A noite também reservará um momento especial para o Clube de Engenharia do Pará prestar um tributo inédito aos dois secretários estaduais. Em reconhecimento às suas contribuições para o avanço da infraestrutura paraense, Adler Silveira e Ruy Cabral serão distinguidos com placas celebrativas denominadas “Canteiro de Obras”, que se configura a mais recente iniciativa do CEP, com o objetivo de prestar relevância aos profissionais que se destacam nas ações em favor da população paraense.