Governo do Estado entrega novo Hospital Regional Menino Jesus em Oriximiná

O Governo do Estado entregou nesta terça-feira (01/10) o Hospital Regional Menino Jesus, uma nova e importante estrutura de saúde em Oriximiná, no oeste do Pará. Destinada a aprimorar o atendimento médico na região, a unidade oferecerá serviços de urgência e emergência 24 horas, focando em procedimentos de média e alta complexidade.

"A história deste hospital começou em 2019, quando o governador assumiu. O deputado federal me convidou para conhecer Oriximiná e vi aqui um espaço ideal para a construção do hospital, que antes era um campo de futebol. Hoje, esse sonho se tornou realidade graças ao empenho do governo e da equipe. A população nunca esquecerá o governador Helder Barbalho, pois ele tornou esse projeto possível. A partir de quinta-feira (03), o hospital estará aberto para atendimento", informou a secretária de Saúde Pública do Estado, Ivete Vaz.

“Este hospital chega para cuidar da população, para garantir que as pessoas tenham um serviço de saúde de qualidade, com um hospital todo equipado, com tomógrafo, estrutura para hemodiálise em leitos de UTI. Daqui para frente, a região passa a ter um novo hospital regional para salvar vidas”, enfatizou o governador Helder Barbalho, que esteve presente na entrega da unidade.

Com uma capacidade de 26 leitos, sendo 10 destinados à UTI adulta e 16 para outras especialidades, o novo hospital se destaca por sua infraestrutura e equipe multidisciplinar. O atendimento será realizado por profissionais de diversas áreas, incluindo assistência social, enfermagem, fisioterapia e psicologia, garantindo um cuidado integral aos pacientes.

“É essencial termos essa nova estrutura de saúde em Oriximiná, que era o que faltava. Até então, precisávamos sair da cidade para procedimentos mais específicos, o que gerava altos custos. Com o Hospital Regional Menino Jesus, poderemos oferecer atendimento de qualidade na região, melhorando a situação das famílias e criando empregos para profissionais locais. Agradeço ao Governador Helder pela entrega do hospital, é um sonho realizado e um grande passo para nossa cidade”, comemorou Glenda Araújo, nutricionista da unidade.

Entre as especialidades disponíveis na unidade, estão cirurgia geral, ortopedia/traumatologia, ginecologia, cardiologia e anestesiologia. O hospital será uma referência em cirurgias ortopédicas, gerais e ginecológicas, proporcionando acesso a serviços essenciais que antes eram limitados na região.

Sílvia Bentes, moradora da região, explicou como a entrega da unidade impacta a vida da população: "É uma mudança crucial, pois as pessoas enfrentavam grandes dificuldades para se deslocar a outras cidades em busca de exames e consultas que não tínhamos aqui. Com a chegada de tomógrafos e outras especialidades, o atendimento será mais rápido e acessível, beneficiando não apenas Oriximiná, mas também os municípios vizinhos. Agradeço ao governador por esse grande empreendimento que nossa cidade tanto precisava", comemorou.

Além disso, o hospital contará com serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT), que incluem tomografia, anatomopatológico, eletrocardiograma, ultrassonografia, endoscopia digestiva, radiografia geral e análises clínicas. Isso permitirá um diagnóstico mais rápido e preciso, favorecendo a saúde da população local.

O fluxo de atendimento será por meio de encaminhamentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Bombeiros, Polícia e o Sistema de Regulação (SER/SESPA), e casos fora do perfil do hospital serão redirecionados de acordo com a complexidade.