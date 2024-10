Investimentos estratégicos do Governo transformam a saúde pública em Belém desde 2019

O Governo do Pará, desde 2019, tem intensificado esforços e investimentos na saúde pública, com entregas de infraestruturas e equipamentos que transformam o panorama da assistência médica em Belém e região na última década. Essas iniciativas consolidam o compromisso da gestão do governador, Helder Barbalho, em garantir acesso à saúde de qualidade aos cidadãos.

A entrega do Pronto Socorro Dr. Roberto Macedo foi um divisor de águas na saúde pública da capital paraense. Inaugurado em maio de 2024, a unidade funciona 24h e tem capacidade de 115 leitos. A unidade já realizou mais de 81 mil atendimentos, distribuídos entre internações, cirurgias e atendimentos de urgência, garantindo o acesso à saúde à população belemense, principalmente aos que residem próximo ao Pronto-Socorro, localizado na Avenida Augusto Montenegro.

"As duas vezes que meu pai, de 77 anos, precisou de atendimento, ele foi muito bem acolhido e medicado. Desde a recepção até o tratamento medicamentoso, passando por triagem, atendimento clínico e realização de exames, tudo foi excepcional," relatou Boaventura Neris dos Santos, que ainda elogiou a infraestrutura, comparável a padrões internacionais, e expressou gratidão aos profissionais da saúde.

A segurança e saúde da mulher paraense são pautas motrizes que fazem o Governo do Pará avançar ainda mais na saúde pública, em Belém. Com 99% das obras concluídas, o Hospital da Mulher está programado para ser entregue no mês de outubro. Com um investimento superior a R$ 155 milhões, o Hospital conta com 11 pavimentos e vai dispor de 120 leitos, dos quais 100 são destinados à internação e 20 à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ivete Gadelha Vaz, secretária de Saúde Pública do Pará, reiterou a importância desses desenvolvimentos. “Em 2024, celebramos importantes entregas que fortalecem nosso sistema de saúde. Essas iniciativas refletem nosso compromisso em garantir acesso à saúde de qualidade para toda a população. Continuaremos investindo em infraestrutura e serviços para atender melhor às necessidades dos cidadãos”, afirmou.

Referência principal do Estado em serviço especializado no tratamento oncológico, neurológico e de transplante, Hospital Ophir Loyola realiza mais de um milhão de atendimentos por ano.

Só em 2024, foram entregues a nova unidade de radioterapia, do laboratório de análises clínicas, o Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos e da unidade administrativa, do hospital. As novas instalações incluem tecnologias de ponta, como os aceleradores lineares HalcyonTM - Varian e o tomossimulador Go.Sim - Siemens, equipamentos essenciais para os tratamentos mais modernos de radioterapia, beneficiando cerca de 60% dos tratamentos oncológicos. Além disso, o laboratório oferece uma ampla gama de exames, desde bioquímica e hematologia até marcadores tumorais, usando tecnologia avançada para garantir precisão e eficiência nos diagnósticos.

O Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos é o primeiro da região norte do Brasil, disponibilizando 30 novos leitos dedicados a oferecer suporte médico, emocional e espiritual para pacientes com câncer em estágios avançados.

No ano de 2023, governador Helder Barbalho liberou um aporte de R$ 20 milhões à Prefeitura de Belém, para assegurar a estabilidade do sistema municipal de saúde, além de garantir investimentos e melhorias na área da saúde para a população da capital.

“Eu e a vice-governadora Hanna estaremos autorizando a liberação de trinta milhões de reais para a Prefeitura de Belém para colaborar na viabilização de ações que possam melhorar a assistência e o atendimento em saúde para nossa capital. É momento de todos estarem unidos para garantir que os serviços de saúde possam acontecer para cuidar da nossa população”, afirmou o chefe do Executivo estadual durante o anúncio feito sua rede social na época.

Desde que assumiu o cargo de governador do Pará, em 2019, Helder Barbalho enfatizou que a saúde pública seria um de seus pilares da gestão pública. Logo no primeiro ano de mandato, o Estado entregou o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, com 340 leitos, sendo um marco para a saúde pública. A unidade se consolidou como referência em especialidades como cirurgia torácica, neurocirurgia, nefrologia, além de pediatria e obstetrícia, atendendo milhares de pacientes anualmente.

Em janeiro de 2020, foi entregue a Policlínica Metropolitana, uma unidade ambulatorial de média complexidade com capacidade para 1.500 atendimentos diários,em mais de 30 especialidades médicas. A Policlínica oferece, além de consultas clínicas e cirúrgicas, uma variedade de exames e procedimentos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo a uma demanda crescente da população de Belém e região.

Com foco na saúde infantil, o Governo do Pará realizou três entregas importantes na capital paraense. A primeira, em 2021, foi a entrega do Núcleo de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista (Natea), reforçando o atendimento multiprofissional para pessoas com autismo. Já em 2023, foi inaugurado o Centro de Terapia Especializada em Autismo (Cetea), que atende até 300 usuários e conta com o primeiro Laboratório de Formação Profissional em Práticas com Evidências Científicas para o Autismo do Brasil. E, naquele mesmo ano, a entrega da nova unidade da Ure Demétrio Medrado, especializada na reabilitação de pacientes com sequelas neurológicas e traumato-ortopédicas, além de crianças de 3 a 12 anos com paralisia e malformações congênitas.

Com os avanços programados até o final desse ano, o Governo do Pará reafirma seu compromisso com a melhoria da saúde pública, com a segurança de mais investimentos que vão beneficiar diretamente a população de Belém e do estado.