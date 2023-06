Hospital Regional da PA-279 completa um mês de atendimentos em saúde

Em um mês de funcionamento, o Hospital Regional da PA-279, em Ourilândia do Norte, já ultrapassou a marca de 332 atendimentos a pacientes encaminhados pelas Secretarias Municipais de Saúde de 15 municípios da região de integração do Araguaia. A unidade foi entregue pelo Governo do Estado no em 18 de maio passado.

Até o dia 15 de junho, as consultas ambulatoriais já realizadas abrangeram as seguintes especialidades: Oftalmologia (97); Dermatologia (73); Gastroenterologia (40); Cirurgia geral (35); Ortopedia (26); Ginecologia (19); Pediatria (11); Fonoaudiologia (11); Obstetrícia (04); Bucomaxilofacial (09); Proctologia (06) e Clínica Médica (01).

“O primeiro mês foi de muito trabalho e prosseguiremos na busca de prestar um serviço de qualidade e humanizado cada vez melhor. Todos os pacientes que aqui estão vindo estavam com muita expectativa pela novidade de ter um hospital que tem ajudado a solucionar problemas de saúde a curta distância”, destaca a diretora do HR PA-279, Emanoela Souza.

Além das consultas ambulatoriais já realizadas, a nova unidade estará disponível para atendimento ambulatorial e hospitalar nas especialidades de pediatria, obstetrícia de alto risco, traumatologia, cirurgia geral, oftalmologia, oncologia, cardiologia e nefrologia, além do Serviço de Terapia Renal Substitutiva, a hemodiálise, com dez máquinas para atender pacientes renais crônicos.

Como suporte a todos esses serviços, o HR PA-279 também tem um centro de apoio diagnóstico para a realização de exames laboratoriais, de imagem e outras técnicas, como Raios-X, mamografia, tomografia, ressonância magnética, e ultrassonografia, entre outros.​​

Ao todo, o novo hospital possui 13 mil metros quadrados de área construída e terá quatro andares, recepção, ambulatório, farmácia, setores de internação com 120 leitos, sendo 90 operacionais e 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, pediátrica e adulto, além de estacionamento e área de circulação.