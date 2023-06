​Hospital Jean Bitar realiza mil cirurgias bariátricas pelo programa Obesidade Zero

O Hospital Jean Bitar (HJB), em Belém, alcançou neste mês de junho a marca de mil procedimentos bariátricos realizados dentro do programa Obesidade Zero, lançado em 2020 pelo Governo do Pará. A unidade presta serviços de média e alta complexidade, além de ser referência no tratamento da obesidade e na realização de cirurgias bariátricas.

Paciente contemplada com a milésima cirurgia, Maria Ediane Alves de Sousa, 43 anos, de Tailândia, município do nordeste paraense, relembra que sempre ouviu comentários preconceituosos e maldosos relacionados ao seu peso.

“Passei por muito sofrimento, venho sofrendo com dificuldade de locomoção e muitas situações envolvendo bullying há 20 anos. Não foi fácil passar tudo o que passei, mas hoje estou grata a Deus por ter feito a minha cirurgia bariátrica”, disse.

O secretário de Saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, celebrou a marca alcançada pelo programa Obesidade Zero: “Trata-se de um número muito especial, são mil pessoas transformadas por esse programa, que é referência não só no nosso estado. Faremos o que for possível para continuarmos proporcionando essas revoluções tão importantes nas vidas dos usuários que buscam o “Obesidade Zero”, destacou o titular da Sespa.

Para o diretor-executivo do Hospital Jean Bitar, Giovani Merenda, a realização de mil cirurgias entrará para a história da unidade e do tratamento da obesidade, por meio da cirurgia bariátrica no estado. “É especial para o HJB, sobretudo para a população do Pará e para os usuários do SUS, em especial, os usuários atendidos no Jean Bitar, por meio do programa. Muito nos orgulha pelo fato de o HJB fazer parte de um elenco de hospitais de todo o Brasil, que tem uma marca tão expressiva de cirurgias realizadas mensalmente”, comentou.

Para o cirurgião bariátrico respo​​nsável pela realização do procedimento, Carlos Armando Ribeiro dos Santos, a milésima cirurgia bariátrica, é mais que um número relevante, mostra o quanto o programa conseguiu agregar saúde, qualidade de vida e reintegração social às pessoas que foram submetidas ao procedimento. “Chegamos ao número de mil vidas salvas pelo programa. Não é o número em si que nos alegra. O que nos deixa felizes é saber que foram mil vidas transformadas, reintegração social e mais saúde”, explicou.