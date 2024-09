Melhorias na mobilidade urbana facilitam trânsito entre cidades do nordeste paraense

A vicinal Tauarizinho, trecho de nove quilômetros que vai da PA-124 até a Vila de Tauarizinho, em Peixe-Boi, município do nordeste paraense, foi entregue em 23 de agosto passado, e os moradores já percebem melhorias na mobilidade na área.

"A vicinal tem mudado muito nosso acesso a tudo, seja ao comércio, à educação, ao transporte. Toda essa área mudou, a movimentação com asfalto sempre é melhor, para os veículos e para a economia local também. Os valores de passagens, que antes eram absurdos, já começaram a diminuir. É uma conquista da nossa vila e pela qual já aguardávamos há muito tempo, que chegou na hora certa", avalia o eletricista Thiago Costa, morador da Vila de Tauarizinho.

Ele conta que o tempo de viagem até a cidade mais próxima, Capanema, que antes era de 45 minutos, agora dura no máximo 25. No ramal de onze quilômetros, o percurso que durava até meia hora pode ser feito de carro em apenas seis minutos.

"Trabalho com manutenção das bombas da Vila e na parte elétrica, em geral. Mas também atendo toda essa região de Peixe-Boi e Capanema. Então, essa pavimentação ajudou muito minha rotina. Saindo daqui dá para ir para Salinas, Pirabas, tudo questão de 30, 40 quilômetros. Às vezes era difícil sair daqui do Tauarizinho para ir atender, eu ficava pensando duas vezes antes de aceitar os trabalhos. Hoje não, dá para sair rapidamente e atender os clientes", comemora Thiago Costa.

A melhoria da infraestrutura viária, proporcionada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), também contribui para a segurança dos usuários, reduzindo o risco de acidentes e proporcionando uma experiência de viagem mais confortável e tranquila.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, reforça a importância dos investimentos para maior segurança da população: "A entrega da vicinal Tauarizinho facilita o trânsito entre as cidades da região, e também traz uma significativa melhoria na segurança das pessoas."

"Com uma via pavimentada e bem estruturada, diminuímos os riscos de acidentes e garantimos que os moradores possam se deslocar com mais tranquilidade, sem enfrentar os perigos das estradas de terra, especialmente em períodos chuvosos. O nosso compromisso é promover uma mobilidade segura, que transforme a realidade das comunidades e impulsione o desenvolvimento local", destacou o secretário.