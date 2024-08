Governo do Pará assina concessão histórica para modernizar estradas que ligam Marabá à Marituba

Após um leilão histórico na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), nesta quarta-feira (31/7) o governador Helder Barbalho assinou a concessão de 526 quilômetros de diversos trechos do subsistema rodoviário do Pará. O trecho interliga a cidade de Marabá, na região sudeste do Estado, até o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Serão feitos investimentos na melhoria da malha viária, entre eles a duplicação de 66 quilômetros de via, a criação de 248,5 quilômetros de novos acostamentos, 29,7 quilômetros de terceiras vias, instalação de 25 câmeras de monitoramento e de 11 passarelas para pedestres, além dos serviços de manutenção, preservação e conservação dessas vias.

Essa é a primeira concessão rodoviária da história do Pará. Para o governador Helder Barbalho, essa iniciativa vai melhorar a infraestrutura rodoviária do estado, garantindo mais segurança viária e conforto tanto para os usuários, estabelecimentos comerciais e comunidades do entorno dessas vias, além de fomentar o desenvolvimento econômico e auxiliar no escoamento da produção da região.

“Esta é uma iniciativa moderna de um governo que compreende os seus desafios e que chama a iniciativa privada para que, juntos, garantam desenvolvimento, emprego e renda. Quero aqui desejar sucesso à concessionária, que mostre que essa experiência que deu certo no mundo dará certo aqui também, no Estado do Pará”, destacou.

“Façam desta estrada um exemplo de sustentabilidade. Façam desta estrada um exemplo de modernidade, de gestão de qualidade, prestigiando a mão de obra local, gerando emprego e renda aqui, trazendo segurança ao tráfego, garantindo com que as pessoas possam usufruir de uma estrada que efetivamente esteja dentro daquilo que a população espera”, disse Helder Barbalho aos concessionários.

Os trechos concedidos incluem todos os elementos da faixa de domínio, como acessos, alças, edificações, terrenos, pistas centrais, laterais, marginais, acostamentos, obras de arte especiais, duplicações, balanças de pesagem e quaisquer outros elementos dentro dos limites estabelecidos.

Base e apoio

Com a concessão, serão implementadas bases operacionais de suporte ao cliente, que contarão com guinchos, ambulâncias, carros de apoio, caminhões-pipa e caminhões-prancha. Uma equipe de salvamento estará disponível para prestar assistência tanto mecânica quanto em casos de acidentes. Além disso, um número 0800 será disponibilizado para que os usuários possam solicitar serviços de socorro ao longo da rodovia.

Concessão agrada

A notícia de modernização da malha viária agradou moradores, investidores e trabalhadores que utilizam a estrada com frequência. Em Moju, o empresário Josef Cicatelo torce pela ampliação da clientela e por mais segurança nas vias. “A expectativa da gente aqui é que melhore o movimento e que isso traga muitos benefícios, entre eles, mais movimentação de clientes e maior movimentação turística também”, disse.

Já os caminhoneiros José de Oliveira e Alberto de Lima ponderaram que a concessão de vias é uma medida necessária para trafegarem em uma via mais segura, com apoio em caso de necessidade de resgate e redução dos prejuízos com avarias de mercadorias e carretas.“Com esse serviço, posso pegar o apoio do guincho e ir para um lugar mais próximo para consertar o caminhão”, comentou Alberto.

“A estrada está ruim, acaba com o carro, com o freio do carro e provoca acidentes. Quando melhorar a estrada, vamos economizar em combustível, diminuir o custo com manutenção e reposição de pneus. Saindo essa concessão será uma bênção para todos, né?”, avaliou José de Oliveira.

Relação dos trechos que fazem parte do projeto:

- PA 150, Trecho: Morada Nova – Goianésia do Pará - Entr. PA 475/256 com

extensão de 333,00 km;

- PA 475, Trecho: Entr PA 150/256 – Entr. PA 252 com extensão de 41,60 km;

- PA 252, Trecho: Entr. PA 475 – Entr. PA 151/252 com extensão de 42,30 km;

- PA 151, Trecho Entr. PA 252 – Entr PA 483/Alça Viária com extensão de 21,50 km;

- PA 483, Trecho: Acesso Área Portuária Vila do Conde (Barcarena) - Entr. PA 151/ Alça Viária com extensão de 18,60 km;

- Alça Viária Sul de Belém, Entr. PA 151/483

– Entr. BR 316/010, com extensão de 69,40 km.