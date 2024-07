Mortes nas rodovias federais do Pará durante as férias sobem mais de 40%

Durante as férias escolares deste ano, foram registrados 115 acidentes, sendo 52 considerados graves, nas estradas federais do Pará. O número da ‘Operação Férias Escolares 2024’, divulgado ontem (28) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), é 40% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 82 acidentes, sendo 40 considerados graves.

O número de mortes também seguiu o mesmo ritmo de crescimento. No total, 40 pessoas morreram em acidentes de trânsito ocorridos nos últimos 30 dias, representando um aumento de mais de 42% em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram registradas 28 mortes.

A operação teve como objetivo intensificar o policiamento e a orientação de trânsito durante o período de férias escolares, com foco nos locais e horários de maior fluxo de veículos e incidência de acidentes graves e crimes.

Principais Infrações

Segundo o balanço, as principais causas dos acidentes foram condutas imprudentes dos motoristas, com destaque para ultrapassagens indevidas e excesso de velocidade.

Segundo os dados oficiais, a PRF fiscalizou 12.385 veículos e 13.706 pessoas. Foram realizadas 197 autuações por alcoolemia, das quais 51 foram por constatação e 146 por recusa ao teste. Outras infrações registradas incluíram excesso de velocidade (3.050 autuações), ultrapassagem indevida (1.456 autuações) e falta de uso de cinto de segurança ou capacete (294 e 358 autuações, respectivamente).