Turistas aproveitam último sábado de julho na praia do Atalaia, em Salinópolis

O último sábado de julho (27/07) amanheceu ensolarado e convidativo para os veranistas que escolheram a praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no nordeste do Pará, como destino. Muitos veranistas aproveitaram o último fim de semana de férias escolares para desfrutar das belezas naturais e das atividades recreativas que a praia oferece.

Por volta das 9h, a movimentação na areia já mostrava o prenúncio de um dia agitado e cheio de atividades. Famílias inteiras e grupos de amigos chegaram cedo para garantir um bom lugar sob o sol. Entre as atividades preferidas estavam os esportes de praia, como vôlei e futebol de areia, que atraíam tanto jovens quanto adultos. As crianças, por sua vez, divertiam-se construindo castelos de areia e nadando nas águas calmas.

Curtição em família

O empresário Ezequiel Nascimento, 32 anos, veio do Maranhão, junto da esposa e dos dois filhos, especialmente para aproveitar o fim de semana. “Essa é a primeiro vez que viemos a Salinas. Já era para termos vindo antes, mas só agora tivemos essa oportunidade”, disse o empresário, acompanhado do filho Elias Saraiva, 5 meses, que brincava na areia da praia.

Ezequiel contou que escolheu o último fim de semana para vir a Salinópolis por conta da proximidade com o Maranhão: “Chegamos anteontem à noite, passamos o dia de ontem e hoje por aqui. Salinas é um lugar agradável, tem muita opção para a gente curtir com a família e é um passeio não só para pessoas adultas, mas também todos, pois os espaços agregam a questão kids. Quando a gente tem família, precisamos de algo diferenciado, e aqui tem”.

Quem também escolheu a praia do Atalaia para curtiir o restante do verão foi o casal Reinaldo Borges, 48 anos, e Luciane Borges, 38 anos. Reinaldo, que é paraense e policial federal, trouxe Luciane, que é do Paraná e atua como empresária, para conhecer Salinópolis.

“Chegamos em Salinópolis ontem à tarde. Na verdade estou aqui no Pará a trabalho, e foi o tempo que eu tive para descansar, no finalzinho do trabalho, para ter esse momento de lazer de encontração aqui com a minha esposa”, disse Reinaldo.

Impacto no comércio local

O comércio local também comemorou o movimento. Barracas de comida e bebida, ambulantes vendendo chapéus, protetores solares e lembranças típicas da região registraram aumento nas vendas neste ano. A expectativa dos vendedores, para o último sábado de julho, é de que o movimento aumente ainda mais ao longo do dia, com a chegada de mais turistas e veranistas.

“Ontem a praia deu 70% do esperado, não deu os 100%. A expectativa de hoje e amanhã é ver se dá esses 100% para a gente fechar julho com a chave de ouro. Neste ano foi muito bom para a gente, o pessoal compareceram em peso e a gente vendeu bastante. Foi muito bom o mês de julho para a gente nas férias”, disse o chefe de garçons Alex Ribeiro, 51 anos.