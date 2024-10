Hospital Regional Público de Castanhal se destaca no controle de infecção hospitalar

O Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) comemora um resultado importante em relação à Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), que se refere a qualquer infecção adquirida por um paciente durante ou após uma internação hospitalar. Os indicadores da unidade hospitalar apontam que no mês de setembro a densidade de infecção foi de 0,81%, resultado que equivale a menos de um paciente com infecção hospitalar a cada cem pacientes atendidos.

A cada ano, o HRPC vem aprimorando ainda mais os seus controles, e em três anos de funcionamento, se coloca entre os hospitais com melhores resultados de IRAS no estado, conforme números divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA).

O médico infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do HRPC, Sandro Mendes, explica que um protocolo de ações rigorosas levou o hospital ao seu elevado patamar.

“O resultado se deve à realização de boas práticas de prevenção, que vão desde a higienização das mãos, até a execução de medidas mais complexas relacionadas a dispositivos invasivos. E ainda, a realização de treinamento das equipes, para executar um trabalho diário de inspeção para detecção de oportunidades de melhoria e construção de indicadores, que nos ajude a identificar as infecções mais frequentes e, a partir daí, criar planos de ação direcionados”, explicou o médico.

Equipe multidisciplinar e protocolos de segurança

Como parte da estratégia de prevenção a IRAS, o hospital conta com equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, fonoaudiólogos) que com o apoio da alta gestão, atua promovendo assistência segura e de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os rigorosos protocolos de segurança que vem sendo implementados permitem ao hospital garantir atendimento cada vez mais eficiente e humanizado.

“Este resultado nos deixa imensamente felizes, uma vez que reflete o trabalho de toda a equipe do HRPC na busca por resultados de excelência. A participação dos representantes das equipes multidisciplinares nas reuniões da Comissão, garantem maior assertividade nas ações propostas e possibilita ofertar nosso serviço com qualidade e segurança aos pacientes aqui atendidos”, observou Patrícia Hermes, diretora-geral do hospital.

Os resultados das recentes avaliações demonstram o impacto positivo dessas ações, refletindo diretamente na recuperação e bem-estar dos pacientes atendidos pelo hospital.

O HRPC é um dos hospitais públicos do Governo do Estado, geridos pela ASELC - Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura. A entidade trabalha intensamente para garantir sempre, através do SUS, um atendimento em saúde mais humanizado e de alta qualidade.