HRPC realiza a terceira campanha de doação de sangue

Nos dias 25 e 26 de junho, das 8h da manhã ás 5h da tarde, o Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) vai realizar a sua terceira campanha de doação de sangue, em parceria com o Hemopa Castanhal. Com o tema “Vamos salvar vidas hoje”, a campanha também é alusiva ao “Junho Vermelho”, mês dedicado ao incentivo a doação onde também é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue em14 de junho.

O Hemocentro de Castanhal, irá montar um posto de coleta dentro do HRPC. A campanha é direcionada a colaboradores, familiares de pacientes e comunidade em geral.

O objetivo é abastecer o estoque de sangue do HRPC que é referência no tratamento oncológico e transfusional na região nordeste paraense. O Regional realiza ainda um grande número de cirurgias de alta complexidade, com cerca de 20 procedimentos diários. A meta da campanha é conseguir 100 bolsas de sangue.

Saiba os critérios básicos para doação de sangue

· Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal);

· Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos.

· Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (serão aceitos documentos digitais com foto).

· Pesar no mínimo 50 kg.

· Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

· Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas).