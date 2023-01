Hemopa celebra aumento de campanhas de doação de sangue; saiba como doar

A Fundação Hemopa celebra um aumento no número de campanhas de doação de sangue no Pará no último ano. Estas campanhas externas se mostram de extrema importância, pois contribuem para a regularidade do estoque de sangue. Somente ano passado, foram realizadas cerca de 170 campanhas desse tipo, o que representa um aumento de 42% em relação ao mesmo período de 2021.

Estas campanhas fazem com que o Hemopa vá literalmente até os doadores, como foi o caso do químico Lucivaldo da Cruz, 28. Ele tinha um desejo antigo de doar sangue, mas só realizou o feito durante uma campanha externa de doação de sangue na última semana, na Unidade Móvel do Hemopa, estacionada na Avenida Presidente Vargas, centro de Belém.

“É a primeira vez que eu estou doando sangue, mas nunca atingi o peso ideal. Porém, estava passando pelo centro, vi a unidade do Hemopa e decidi fazer a doação. Eu me senti muito bem. Se Deus quiser vou conseguir salvar vidas. Peço para que todos façam o mesmo. É uma coisa boa que vai ajudar pessoas que estão necessitando ou passando por momentos difíceis”, disse Lucivaldo.

Para a gerente de Captação de Doadores, a assistente social Juciara Farias, as ações estratégicas com apoio de instituições públicas, privadas, ONGs e Associações são fundamentais para o êxito do trabalho da equipe. “Só temos a agradecer todo apoio recebido para realização de campanhas externas, seja com a Unidade Móvel ou em espaços montados para coleta de sangue", pontuou.

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, agradece e parabeniza as instituições parceiras na promoção da doação de sangue no Pará. “Ninguém trabalha sozinho. Devemos o êxito de nossas ações estratégicas à sociedade solidária de nosso estado. Muitas vidas dependem da solidariedade para sobreviver. Nosso muito obrigado!”, declarou.

Interessados em firmar parceria com a Fundação Hemopa para manter a regularidade do estoque de sangue podem entrar em contato pelo número de telefone (91) 3224-5048, de segunda a sábado, de 8h às 17h. Ou ainda pelo Alô Hemopa: 0800-280-8118.

Programação de campanhas externas no período de 9 a 13/01:

Hospital da Aeronáutica (Campanha Externa);

Data: 9, 10, 11 e 13 de janeiro;

Horário: 8h às 16h;

Local: Av. Almirante Barroso, 3492 – Souza

Confira os critérios para a doação:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 kg;

Estar bem alimentado (não pode estar de jejum);

Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

Locais de doação:

Belém:

Shopping Pátio Belém. Travessa Padre Eutíquio, 1078. 1º Piso, Estação Cidadania. Segunda a sexta, das 10h às 16h30. Sede do Hemopa.

Travessa Padre Eutíquio, 2109. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Sábado, das 7h30 às 17h.

Castanheira. Rodovia BR 316, Km 1, Pórtico Belém. Segunda a sexta, das 7h30 às 18h. Sábado, das 7h30 às 17h.

Contato: 0800 280 8118 ou 3110-6500

Abaetetuba:

Avenida Santos Dumont, S/N. Segunda a sexta, das 7h às 12h30. Contato: 91 98568-3396

Altamira:

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n. Segunda a sexta, das 7h às 12h30. Contato: 93 98415-6282

Capanema:

Rod. BR-308, Km 0, s/n. Segunda a sexta, das 7h às 12h30. Contato: 91 98568-3339

Castanhal:

Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Fone: 3412-4400 .

Marabá:

Rod. Transamazônica, Quadra 12, s/n. Segunda a sexta, das 7h às 13h. Contato: 94 3312-9150.

Redenção:

Avenida Santa Tereza, 345. Segunda a sexta, 7h30 às 12h30. Contato: 94 98414-3955.

Santarém:

Av. Frei Vicente, 696. Segunda a sexta, das 7h30 às 13h. Contato: 93 33524-7550

Tucuruí:

Av Veridiano Cardoso, s/n.