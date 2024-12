Vaga para médico na Rede SARAH tem salário de R$ 32 mil em Belém

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação abriu processo seletivo para a escolha de médico com especialidade em clínica médica. A vaga, somente uma, é para Belém e tem salário inicial de R$ 32.348,41 por 44 horas semanais. De acordo com o edital, o selecionado trabalhará no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O período para inscrições vai de 6 a 26 de dezembro deste ano e a prova está marcada para o dia 23 de fevereiro de 2025.

O processo seletivo será dividido em três etapas: prova objetiva, em caráter eliminatório e classificatório, valendo 100 pontos; prova prática, também classificatória e de 100 pontos; e treinamento, que será eliminatório. Nesta última fase, apenas os candidatos habilitados nas anteriores poderão participar. O edital define ainda que os interessados, para concorrerem, devem ter graduação completa em Medicina, dois anos de residência em clínica médica e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Experiência anterior em atendimento ambulatorial a pacientes idosos ou com doenças osteoarticulares vão ser um diferencial. As principais atribuições do cargo são: diagnosticar, avaliar, tratar, orientar e acompanhar pacientes; realizar tratamento; acompanhar pacientes adultos e idosos em processo de reabilitação; estabelecer e instituir medidas terapêuticas e preventivas; interpretar exames complementares; fornecer subsídios teóricos e técnicos para discussão, avaliação e sistematização de condutas em equipe interdisciplinar, entre outras.

A taxa de inscrição para o processo é de R$ 160. O edital afirma que não haverá redução ou isenção desse valor. Os candidatos habilitados no processo seletivo que não tenham obtido a classificação, farão parte do cadastro reserva do hospital. A convocação futura poderá ser em qualquer unidade da Rede SARAH mediante necessidade da Associação das Pioneiras Sociais - caso não haja disponibilidade para o aceite da vaga, o nome continuará no cadastro reserva para futuras outras oportunidades.

Prova objetiva

A prova objetiva do processo seletivo para a Rede SARAH terá 4 horas de duração e será realizada de forma presencial. Não haverá segunda chamada. Ao todo, serão 60 questões de múltipla escolha sobre os conhecimentos referentes à especialidade: endocrinologia, pneumologia, sistema cardiovascular, reumatologia/imunologia, hematologia/oncologia, gastroenterologia, nefrologia, neurologia, moléstias infecciosas e parasitárias, medicina de urgência e geriatria.

Prova prática

Os candidatos habilitados na etapa anterior vão participar da prova prática. Na fase, o concorrente deverá elaborar uma resposta escrita e um questionamento oral com os membros da banca organizadora. O conteúdo será relacionado ao exercício profissional e respeitará o que foi abordado durante os testes objetivos. A divulgação do resultado desta etapa está previsto para o dia 25 de março de 2025 e o nome do aprovado deve sair no início de maio do mesmo ano.