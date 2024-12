Regional do Leste já garantiu mais de 143 mil exames em Paragominas em 2024

Comprometido em oferecer uma assistência de excelência para seus usuários, o Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, realizou mais de 143 mil exames, em 2024, em seu próprio laboratório hospitalar, consolidando-se como referência no suporte diagnóstico na região.

O Hospital destaca que, por meio de exames laboratoriais, é possível detectar alterações no organismo que sinalizam doenças, muitas vezes antes mesmo do surgimento de sintomas, possibilitando diagnósticos precoces e ampliando as chances de sucesso no tratamento. Nesse contexto, as análises clínicas desempenham um papel fundamental na saúde pública.

A biomédica Amanda Barbosa, responsável técnica (RT) pelo laboratório de análises clínicas do HRPL, explica que o setor desempenha um papel essencial no diagnóstico, monitoramento e tratamento de diversas condições de saúde. “No HRPL, realizamos uma ampla variedade de exames. Esses resultados são fundamentais para os médicos, permitindo a identificação precisa de doenças que vão desde infecções e distúrbios metabólicos até condições crônicas e genéticas”, informou a profissional.

Ela acrescenta que, para assegurar a agilidade e a excelência dos resultados, o hospital dispõe de equipamentos de última geração que fazem o monitoramento e asseguram um rigoroso controle de qualidade tanto interno quanto externo, atendendo aos mais elevados padrões. Além disso, a equipe do Regional do Leste é formada por biomédicos e técnicos altamente capacitados, que passam por treinamentos contínuos.

“Essa prática não apenas promove o desenvolvimento profissional, mas também garante a segurança, eficiência e atualização das práticas laboratoriais. Com isso, o laboratório do HRPL se consolida como uma ferramenta indispensável para o cuidado de saúde de qualidade, contribuindo para diagnósticos precisos e tratamentos mais seguros e eficazes, refletindo diretamente no bem-estar dos pacientes”, finalizou.

Atualmente, o laboratório hospitalar do HRPL conta com uma equipe qualificada composta por 9 profissionais, sendo 5 biomédicos e 4 técnicos de laboratório, todos comprometidos em garantir a excelência nos serviços prestados.

Aprovação

Josiane Gomes, de 40 anos, realizou exames no laboratório durante sua internação e aprovou o atendimento. “Muito bom o atendimento do hospital, estou muito satisfeita com os profissionais. Me sinto segura. Foi excelente a coleta para os exames, indicaria o atendimento”, pontuou a dona de casa. De janeiro a novembro de 2024, o HRPL contabilizou 143.532 exames.

O Hospital Regional Público do Leste integra a rede de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Diretrizes, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizado na Rua Adelaide Bernardes, s/n, no bairro Nova Conquista, em Paragominas. Mais informações pelo telefone: 0800 5803291.