PSS da Sespa oferta vagas de trabalho com salários de até R$ 5,1 mil em Altamira

A Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) divulgou o 39º Processo Seletivo Simplificado (PSS) para funções no Centro Regional de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST Xingu), em Altamira. As inscrições começam dia 25 e finalizam no dia 26 de novembro. Segundo o edital, serão seis vagas disponíveis nas áreas de assistente social, enfermeiro, engenheiro do trabalho, fisioterapeuta, médico e psicólogo, uma vaga para cada área. As inscrições serão realizadas no site do Sirpros e não têm taxa de inscrição.

Confira aqui o edital do PSS da Sespa

O processo seletivo será dividido em três fases:

a primeira envolve a inscrição online, de caráter habilitatório;

a segunda será a análise documental de todos os documentos prestados na inscrição, de caráter eliminatório e classificatório;

a última fase será a entrevista de todos os candidatos classificados na segunda fase, de caráter eliminatório e classificatório.

O resultado será divulgado dia 9 de dezembro com início das atividades para o dia 11 do mesmo mês.

VEJA MAIS

Para se inscrever, é necessário enviar os seguintes documentos:

documentação comprobatória da escolaridade,

comprovação de experiência de trabalho na função,

CPF,

documento de identificação com foto,

certidão de quitação eleitoral,

currículo,

documentos que comprovem experiência na área e declarações.

A carga horária prevista é de 30 horas semanais com padrão salarial para assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico e psicólogo de R$ 5.196,37 e para engenheiro do trabalho de R$ 4.604,35.

Informações sobre os requisitos das funções, documentos necessários para assinatura do contrato e critérios de avaliação podem ser acessados no edital do processo seletivo.