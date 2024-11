Concursos na área jurídica oferecem salários de até R$ 35,8 mil; confira oportunidades

A área jurídica possui oportunidades muito atrativas para concurseiros, especialmente para quem possui graduação em direito. Pelo Brasil, vários órgãos estão com inscrições abertas para diferentes cargos. Em Aracaju (SE), no nordeste do país, a Procuradoria Geral do Município (PGM Aracaju-SE) abriu 10 vagas para o cargo de procurador municipal, com remuneração inicial de R$ 17.442,50, acrescido de benefícios.

As inscrições podem ser feitas no site da banca organizadora, o Cebraspe, entre até o dia 6 de dezembro deste ano. O valor da taxa de inscrição foi fixado em R$ 159. Para participar do certame é necessário ter ensino superior completo em direito com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 9 de fevereiro de 2025 e a prova discursiva está prevista para o dia 13 de abril de 2025.

Na região sul, a Foz Previdência (FOZPREV), no Paraná, realiza um concurso para vagas em cadastro reserva para o cargo de procurador jurídico com remuneração inicial de R$ 9.665,10. As inscrições poderão ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação Fafipa, entre os dias 18 de novembro a 19 de dezembro.

O valor da taxa de inscrição foi fixado em R$ 100. Para concorrer, o candidato precisa ter o ensino superior em direito, com inscrição ativa na OAB, além de experiência comprovada de, no mínimo, dois anos de atuação na advocacia. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para o dia 9 de fevereiro de 2025.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), das seções judiciárias dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, oferta 19 vagas para o posto de juiz federal substituto com remuneração inicial de R$ 35.845,21. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de novembro, pelo site do próprio órgão.

A data da prova objetiva está prevista para o dia 19 de janeiro de 2025, entretanto, caso o certame registre até 500 inscritos não haverá 1ª fase e será utilizado o resultado do I Exame Nacional da Magistratura (ENAM). Acima de 500 inscritos, será aplicada uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é que as provas escritas ocorram nos dias 22 e 23 de março de 2025.

A Prefeitura de Santa Luzia, município do estado de Minas Gerais, oferta três vagas imediatas para o cargo de procurador Municipal, com vencimento inicial de R$ 7.680,62, além dos honorários advocatícios. Os interessados podem se inscrever até 11 de dezembro, pelo site portal.imeso.com.br, com taxa no valor de R$ 100. A previsão é que as provas objetiva e discursiva sejam realizadas entre os dias 25 e 26 de janeiro do próximo ano.

Também para o cargo de procurador municipal, a Prefeitura de Ilha Solteira, município do estado de São Paulo, publicou edital com oferta de uma vaga e salário inicial de R$ 13.464,16. As inscrições devem ser feitas até dia 19 de dezembro de 2024 através do site da banca, a IBAM. A taxa de inscrição para o certame custa R$ 103. A prova objetiva e a peça processual estão marcadas para o dia 19 de janeiro de 2025.

